Farfar tager ferie: Corona giver bøvl i butikken

Ringsted - 13. januar 2021 kl. 12:07 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Blomsterhandleren Farfars Blomster og Gaver i Ringsted er lukket frem til 1. april.

Indehaver Svend Aage Andreasen fortæller, at kombinationen af besværlige coronarestriktioner, renovering af forretningen og trangen til ferie gør udslaget.

- Vi har ikke haft ferie det seneste år, og vi arbejder seks-syv dage om ugen, så vi kan godt blive lidt trætte. For det andet har ejendommen været udsat for en større renovering. Der er skiftet døre og vinduer og fjernet nogle ting, så det ligner en byggeplads indenfor. Udlejeren skal fortsat renovere en hel del, og det skal de have plads til, siger han.

Og så til den måske væsentligste årsag: Corona. Restriktionerne gør det nemlig lidt besværligt at drive butikken som ønsket.

- Prikken over i'et var de nye restriktioner, hvor jeg nærmest går rundt med en tommestok og sørger for god afstand mellem kunderne. En meter kunne gå an, men med et afstandskrav på to meter, så begynder det at knibe at have kunder inden for døren. Det går fint, hvis der kommer en kunde ind og køber 10 røde roser, så er der plads nok. Men når der skal sælges buketter til en bisættelse, kommer der typisk flere familiemedlemmer ind ad gangen, og så er det fuldstændig umuligt, siger Svend Aage Andreasen.

Blomsterforretningen i Nørregade råder over 120 kvadratmeter bestående af tre forskellige rum. Det betyder ifølge Svend Aage Andreasen, at der i teorien kan være otte-ni kunder i butikken samtidig. Problemet opstår, når der skal være to meter mellem hver person.

- Det er fair nok, at regeringen gør det, for lad os gøre en ordentlig indsats, så vi får udryddet coronaen en gang for alle, men rent praktisk er det meget besværligt, siger blomsterhandleren.

Nu kigger han og hustruen Sus Andreasen fremad og håber på et blomstrende forår i mere end én forstand, når butikken efter planen genåbner 1. april.

- Vi bruger tiden på at give hjemmesiden og butikken en overhaling, så vi er klar til, at der forhåbentlig kommer mere normale tilstande. Vi satser på at åbne igen, når der er plustemperaturer og plushumør, og folk render glade rundt i t-shirts i gaderne. Modsat nu hvor Nørregade nærmest minder om noget fra en spøgelsesby, siger Svend Aage Andreasen.

Afstandskravet på to meter gælder i første omgang frem til 17. januar.

