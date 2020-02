Johnny og Bjørn, far og søn, optræder på Overdrevskroen den 26. marts.

Far og søn underholder på Overdrevskroen

Ringsted - 06. februar 2020

Torsdag den 26. marts klokken 19.30 kan man opleve Bjørn Okay og Johnny Kandis, far og søn, på Overdrevskroen, Roskildevej 513 i Ortved nord for Ringsted.

Her kommer publikum helt tæt på med sjov og drillerier imellem far og søn, som underholder i to gang 45 minutter med pause.

Som bekendt er Bjørn Hansen kapelmester i sit eget band "Bjørn & Okay".

Det har i over 40 år været et af Danmarks populæreste danseband med et hav af pladeudgivelser bag sig og et stort trofast publikum, som har fulgt bandet.

Johnny Hansen er kapelmester i sit eget band "Kandis", og har haft held til at etablere sit band som et af de bedste navne indenfor ikke bare dansktopmusikken, men dansk musik i det hele taget. Kandis har modtaget guldplader for samtlige udgivelser og platinplader for flertallet samt modtaget "Danish Music Award" prisen i for Kandis 8 og 9 i 2001 og 2003.

Musikalsk samarbejde Selvom både Bjørn og Johnny hver for sig har nok at gøre med deres egne orkestre, er der også blevet tid til et supermusikalsk samarbejde imellem far og søn.

Det hele begyndte for sjov i midten af 90 erne, hvor begge havde tankerne i retning af at udgive en cd sammen.

Det blev til cd'en "Kun For Sjov", som hurtigt solgte over 25.000.00 eksemplarer.

Samtidig blev det også indledningen til et samarbejde, hvor de to musikere underholder som solister til eksempelvis byfester og havnefester med masser af festlig underholdning og alle de kendte hits.

Der er menu fra klokken 17.

Billetten købes på www.billetsalg.dk eller på kroen, hvor der kan tilkøbes showmenu.