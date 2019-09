Se billedserie Kurt Olsen løber et marathon på omkring fire timer og 20 minutter, mens sønnike sædvanligvis tilbagelægger de 42,195 kilometer på tre timer og 55 minutter. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Far og søn på vej mod 100 marathons: Det handler om at søge grænser

66-årige Kurt Olsen og 31-årige Benjamin Olsen fra Ringsted Motionsklub løber sig 7. september ind i Klub 100, når de begge løber deres marathon nr. 100.

Ringsted - 02. september 2019 kl. 11:50 Af Victor Viemose

»3...2...1...god tur!« Det er tirsdag formiddag, og formand for Ringsted Motionsklub, Benjamin Olsen, skyder dagens basicløb i gang blandt vejarbejde og afspærringer på Graversensvej.

Den 7,03 kilometer lange rute, der bringer de 17 løbere forbi blandt andet Torvet, Ringsted Outlet og idrætsområdet ved Tværalle, er da også omlagt en smule i dag, men distancen forbliver den sædvanlige.

Seks runder svarer nemlig til et marathon, og det er påkrævet for, at Benjamin Olsen og hans far Kurt Olsen kan notere endnu et officielt marathon på tavlen.

Far og søn fra Ringsted Motionsklub har nemlig sat sig det mål at løbe deres marathon nummer 100 samtidig den 7. september og dermed begge blive indviet i den såkaldte Klub 100, der per juni i år talte 297 medlemmer.

- Det kræver lidt koordinering. Da vi satte os målet, var jeg en 20-25 marathon foran min far, men da han er pensionist har han haft god tid til at hente ind på mig, siger Benjamin Olsen, da DAGBLADET møder ham og hans far inden dagens løb.

66-årige Kurt Olsen har i år løbet hele 74 marathon, hvilket svarer til et marathon godt og vel hver tredje dag. For at et marathon tæller med på vejen mod Klub 100, kræver det blandt andet, at der er mindst tre personer, som gennemfører løbet, og at løbet er annonceret på et offentligt medie minimum tre døgn før start.

Sætter nye grænser Hver tirsdag holder Ringsted Motionsklub de såkaldte Tosseløbs Cannonball, der er officielle løb, hvor deltagerne kan løbe marathon, halvmarathon eller en selvvalgt distance. Der er altid start og mål hos formand Benjamin Olsen, som også sørger for forplejning i form af snacks og drikkevarer.

31-årige Benjamin Olsen har et job og en familie, der skal passes ved siden af det intense løberi, men i ugerne op til marathon nummer 100 har han taget fri for at nå sit mål.

- Én ting er at løbe et marathon, men der er en mental udfordring i at kunne gøre det igen og igen. Tirsdag, torsdag, lørdag, siger Benjamin Olsen.

Om det er at løbe 100 kilometer i streg eller at løbe tre marathon på et døgn, så sætter formanden for Ringsted Motionsklub sig hele tiden nye mål.

- Det handler om at søge grænser og hele tiden presse citronen lidt mere. Der ligger hele tiden en ny udfordring og venter om hjørnet, siger Benjamin Olsen, inden farmand supplerer:

- Det kan både være den fysiske udfordring i at presse sin krop til det yderste. Men også en psykisk udfodring. Jeg har eksempelvis løbet marathon på et atletikstadion, hvor omgivelserne ikke skifter og det bare er det samme og det samme. Det er også svært, siger Kurt Olsen.

Motion og fællesskab Selvom udfordringer er sjove, så handler løb lige så meget om oplevelser og om fællesskab. Far og søn har blandt andet løbet Berlin Marathon sammen, og skal det igen til september. Men også hverdagsløbene i Ringsted Motionsklub er en mulighed for hygge og snak.

- Bare det at komme ud i den friske luft sammen med nogle gode kammerater og få sig en øl bagefter og vende verdenssituationen. Det er jo en rigtig stor del af det, siger Kurt Olsen.

Tid til hygge bliver der også den 7. september, når far og søn løber marathon nummer 100 med stor opbakning fra resten af klubben. Der er 100 tilmeldte til løbet, og billetterne blev revet væk.

En repræsentant fra Klub 100 vil overrække medaljer og beviser på optagelsen, og den vil stå på kransekage og lykønskninger på adressen på Graversensvej. Kurt og Benjamin kan snart se målstregen.