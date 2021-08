Formand for forældrebestyrelsen i Børnenes Hus i Jystrup, Remy Ganzevles, glæder jubler over udsigten til flere institutionspladser i landsbyen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Far jubler: Det er en god løsning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Far jubler: Det er en god løsning

Ringsted - 31. august 2021 kl. 13:46 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Der er glæde at spore hos en af de forældre, der længe har været med til at kæmpe for flere institutionspladser i landsbyen Jystrup nord for Ringsted.

Formanden for forældrebestyrelsen i Børnenes Hus i Jystrup, Remy Ganzevles, understreger, at han taler på sine egne vegne, når han udtrykker tilfredshed over, at en pavillon med plads til 40 ekstra børnehavebørn og en ombygning af den nuværende bygning skal skaffe plads til 10 ekstra vuggestuebørn.

Det gør ikke noget, at pavillonen er midlertidig, mener Remy Ganzevles, hvis søn bliver passet i børnehaven.

- Personligt synes jeg, at det er en god ting med en pavillon. Det er trods alt en bygning, som kommer til at stå på grunden, så det stadig vil føles som en samlet institution. På den måde bliver institutionens kultur formentlig nemmere at implementere, siger han.

Jystrup-borgeren har længe kunnet følge debatten om det stigende børnetal i landsbyen fra første række, og han er da også opmærksom på, at den kommende pavillon ikke nødvendigvis hjælper alle familier lige godt.

- Det er ærgerligt, at nogle børnefamilier må køre deres børn i institution i andre byer. Det dur ikke, når man gerne vil have flere børnefamilier til området, siger Remy Ganzevles, som alligevel tror, at langt de fleste forældre jubler over udsigten til opgraderingen.

- Det er selvfølgelig ærgerligt for dem, der kommer til at flytte deres børn fra den ene institution til den anden, men det er så de uheldige, kan man sige. At skifte institution er altid en stor ting for både forældre og børn, og det skal man som udgangspunkt gøre mindst muligt. Det gode er dog, at der er rigtig mange, der er startet i vuggestue her, som fortsætter sammen i børnehave og skole. Og det skal de børn, der fremover bliver passet i Jystrup også nok komme til at være en del af, siger Remy Ganzevles.

Han glæder sig samtidig over, at en ombygning af den eksisterende bygning vil øge muligheden for en mere fleksibel opdeling af lokalerne.