Det lykkedes en 22-årig med sin medbragte nøgle til håndjern at slippe fri fra politiet. Han var dog i for dårlig form til at kunne løbe fra patruljen. Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Fange flygtede - havde sin egen nøgle til håndjernene

Ringsted - 20. juli 2020 kl. 12:19 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man nu hele tiden går rundt med en nøgle til politiets håndjern i sin baglomme, kan man så bruge den til at stikke af med den dag, man faktisk bliver anholdt og lagt i håndjern?

Svaret er ja og nej. Og det lærte en 22-årig mand fra Ringsted og hans 21-årige kammerat på den praktiske måde søndag aften på Søndre Parkvej i Ringsted.

De to mænd kom i politiets søgelys klokken 20.42, da en patrulje fik øje på dem, mens de kørte på knallerter på Søndre Parkvej. De to blev stoppet, men det medførte meget uro og ballade.

Begge knallerter var stjålet, så de to blev sigtet for uberrettiget brug af stjålne knallerter, og mens politiet og de to ungersvende ventede på transport af knallerterne, føjede den 22-årige til listen af sigtelser ved at forsøge at pifte patruljevognens dæk og brække nummerpladerne af, så han blev anholdt og lagt i håndjern.

- Han fik med hjælp af en medbragt nøgle frigjort sig af håndjernene, så han flygtede fra stedet. Han havde muligvis en formodning om, at han kunne blive anholdt en dag, siger Martin Bjerregaard, pressetalsmand i Midt- og Vestsjællands Politi.

Begge anholdt

Det lykkedes altså den 22-årige at få låst sig ud af anholdelsen med sin nøgle, men det blev en kort fornøjelse for ham. Han blev hurtigt løbet op af en af de efterhånden mange politifolk på stedet.

Anholdelsen af den 22-årige fik nemlig hans 21-årige knallertkammerat til at lave ballade så meget, at patruljen på stedet måtte tilkalde flere kolleger.

Og heri ligger også forklaringen på, hvordan politiet overså, at den 22-årige havde en håndjernsnøgle på sig.

- Det opdagede vi ikke i første omgang. Vi visiterer jo en anholdt for knive, våben eller andet, der kan blive farligt. Det er heller ikke i sig selv forbudt at have en nøgle til håndjern på sig, siger Martin Bjerregaard.

Det er derimod selvfølgelig forbudt at bruge nøglen til et ulovligt formål, såsom at stikke af fra politiet, når man er anholdt.

Den 22-årige blev lagt forsvarligt i håndjern, og hans 21-åige ven blev også anholdt.

De to unge mænd kan tage det for givet, at de senere for at høre mere fra politiet, når de mange sigtelser imod dem er færdigarbejdet.