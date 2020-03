Se billedserie Forsvarsminister Trine Bramsen (S) var jublende glad, da hun indviede den nye familieafdeling på Veterancentret. Afdelingen tager hånd om familierne til udsendte.

Familier til udsendte får nyt tilbud på veterancenter

Ringsted - 02. marts 2020

Når mor eller far går i krig, risikerer resten af familien også at få psykiske og sociale følger, hvis der ikke sættes ind i tide. Børn kan for eksempel udvikle angst, skolevægring og spiseforstyrrelser både før, under og efter en udsendelse, især hvis den udsendte forældre har fået psykiske skader.

Men nu der en ekstra håndsrækning på vej til familierne til Danmarks udsendte. Veterancentret, der har hovedsæde i Ringsted, men har afdelinger i hele landet fik mandag en ny familieafdeling, som samler de mange forskellige tiltag for pårørende under ét.

I den anledning var forsvarsminister Trine Bramsen (S) i Ringsted for at indvie det nye tilbud. Ministeren lagde ikke skjul på, at det har været en hjertesag for hende som ny forsvarsminister at styrke hjælpen til udsendtes familier:

- Fra dag 1 har jeg mødt familiemedlemmer til både udsendte og tidligere udsendte, og det stod meget tidligt klart for mig, at der er behov for at styrke familieindsatsen. Det her ben for familierne har manglet. Jeg mener, vi skylder, at der gøres en indsats, sagde Trine Bramsen under sit besøg til DAGBLADET Ringsted.

Hun har blandt andet mødtes med »Faktor 8«, der er et netværk for koner og kærester til det PTSD-ramte veteraner.

- De har længe prøvet at råbe op om det. Det er den bold, jeg har taget op, forklarede Trine Bramsen.

I sin indvielsestale citerede ministeren blandt andet en børnebogsfigur: Grisling fra Peter Plys:

- Grisling siger mange sjove ting. Han siger et sted: »Små hjerter kan flytte store ting«. Og det er sådan set baggrunden for, at vi er her i dag. Når vi sender jeres forældre, kærester eller ægtefæller ud i verden for at være modige, så ved jeg, at I savner dem. Og der kan gå rigtig mange tanker igennem hovedet, uanset om man er alene eller sammen med venner i børnehave, skole eller skal til at sove. Tankerne kan være store. Derfor skal man også have sted, hvor man kan få hjælp til at håndtere tankerne eller bekymringerne, hvis de vokser for store. Det er aldrig pinligt at bede om hjælp, sagde Trine Bramsen.

Hun understregede, at hjælpen findes ikke bare i Ringsted, men i Veterancentrets mange satellitcentre rundt om i landet.

- Familieenheden har mange hænder, der er udtrakt rundt omkring i hele landet, til familier og til udsendte. Både op til udsendelsen, under udsendelsen og efter udsendelsen. Og både til de små udfordringer og til de store udfordringer, lød det.

Den nye familieenhed beskæftiger syv medarbejdere og en leder, hvoraf de fem er specialiserede børnerådgivere med erfaring inden for børne- og ungeområdet. Rådgiverne kommer til at sidde på lokale veterancentre over hele landet. Derudover vil der være samarbejde med en række tilbud, som organisationer driver til støtte for pårørende til udsendte.