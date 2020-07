Se billedserie Man kan få så meget ud af en bålplads - hjemmelavet brændenældesuppe med kartofler og røde pølser for eksempel. Bålmaden er bare en af mange aktiviteter på programmet på Red Barnets sommerlejr. Foto: Jørgen Jørgensen

Familier hygger i hytte med hunde og højt humør

Ringsted - 25. juli 2020 kl. 20:39 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hundenæser kan lugte 2,4 millioner gange bedre end menneskesnuder.

Den oplysning kan 11 børn fra Ringsted brillere med til deres lærere efter sommerferien med venlig hilsen fra Kanto og Haddock og deres hundeførere fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Børnene og deres forældre bruger weekenden på en sommerlejr arrangeret af Red Barnet i Ringsted. Det er første gang, at organisationens lokale afdeling står bag en ferietur for familier, der kan bruge et afbræk i hverdagen, og det får de i rigt mål i KFUM-spejdernes hytte på Bjergvej tæt på Kværkeby Fuglereservat.

Martin og Susanne Jensen er på lejr med børnene Oliver på 9 år, Eliaz på 7, Izabella på 8 og Chelina på 12 år.

Martin og Oliver sover i shelteret, og der ligger man så godt, at Oliver sov ualmindeligt længe lørdag formiddag.

Familien Rye med mor Kamilla og lejrens anden Oliver, sønnen på 11 sover i telt ude i hyttens baghave under de høje træer.

- Jeg havde ellers taget telt med, men der var sat et op, da vi kom. Det er endnu mere luksus, fortæller Kamilla Rye med hilsen til de otte frivillige fra Red Barnet.

- De gør så meget for, at vi har det godt, mens vi er her. Der mangler aldrig noget, heller ikke med maden. De sørger for, at der er noget alle kan lide, også dem, der er lidt kræsne, tilføjer Susanne Jensen.

- Det er luksus, siger Kamilla Rye.

Alle børnene burde ellers have svært ved at få maden ned, for de første gæster på lørdagsprogrammet var »Anna og Arnes Is« fra Næstved. De producerer deres egen flødeis og har investeret i en cykel med indbygget isbar.

- Vi måtte spise alt det is, vi ville. Jeg spiste fire vafler, jublede Eliaz.

Og så spiste børnene endda også pølser med brød ristet på spejderbålet og brændenældesuppe med nælder, de selv høstede i hyttens natur, inden de næste gæster dukkede op i lejren.

Eller rettere gav lyd fra sig omme foran hytten, da horn og sirene pludselig gjaldede gennem luften blandet med hundeglam.

Red Barnets lokalformand, Svend Erik Jacobsen, har trukket på sine kolleger i politiet, så derfor fik familierne besøg af de nuttede og meget dygtige hundebasser fra Midt- og Vestsjællands Politi med deres førere i snor.

Haddock og Kanto er kun et og to år gamle, men alligevel kan de både finde skjulte nøgler i det høje græs og løbe efter en flygtende bandit, eller finde en der gemmer sig mellem alle træerne og en masse andet.

De to flotte hunde var på besøg hos børnene i over en time, men er ikke de eneste uniformerede gæster.

Søndag sadler brandvæsenet fra Ringsted en brandbil med skumslukker og kommer forbi med et lag skum at lege i, inden lejren slutter.