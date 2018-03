Se billedserie Der gives rabat på huslejen i det år, hvor en familie skal teste det åndbare hus. Privatfoto

Familie søges til at teste sundt hus i et år

Ringsted - 29. marts 2018 kl. 13:58

Det Åndbare Hus er bygget tre kilometer sydøst for Ringsted som et testhus for et sundt og bæredygtigt byggeri med minimal afgasning af skadelige stoffer og med åndbare vægge og tag.

Det er nu testet ubeboet med målinger af indeklima, fugt og afgasning fra byggematerialer, og fra maj 2018 og et år frem skal huset testes med beboere.

- Målingerne viser, at huset kan håndtere fugt fra tre til fem personer på fineste vis. Vi er glade for de spændende perspektiver, det kan få for fremtidigt byggeri, og ser frem til at teste huset i praksis. Vi håber at finde nogle gode folk til at deltage i dette, siger ophavsmand og projektleder på Det Åndbare Hus Lars Jørgensen.

Derfor søger Lars Jørgensens firma Egen Vinding og Datter en familie eller et bofællesskab, der vil bo i huset og bidrage med deres oplevelse af, hvordan det er at bo i huset.

Det Åndbare Hus er på 110 kvadratmeter fordelt på to plan. Der er stue/køkken og tre værelser samt et åbent reposareal og en vinterhave.

Projektet er støttet af Realdania, der har bidraget med 1,25 millioner kroner til første del af projektet og har bevilget 400.000 kroner til anden del, der omfatter test, undersøgelser og formidling i det kommende år, hvor en familie skal bo i huset. Miljøstyrelsen og Den A. P. Møllerske Støttefond har støttet del 1 med henholdsvis 2,16 og 0,8 millioner kroner.

Den familie eller det bofællesskab, der skal test-bo huset, skal have en almindelig adfærd, når det gælder brug af vand, afgivelse af fugt og anvendelse af kemiske stoffer. Huset er eksempelvis ikke velegnet til en hobby, der afgiver en større mængde kemikalier.

En familie med 3-4 personer, der er til stede i boligen i væsentligt omfang udenfor mange lange rejser med videre vil blive foretrukket.

Familien skal være villige til at åbne deres hjem for måleteknikere og for rundvisninger, at få deres indbo registreret og eventuelt i særlige tilfælde udskiftet og at gennemføre ugentlig rengøring med miljøvenlige rengøringsmidler.

Man skal desuden undgå rygning og indgå i dialog om eventuelle årsager, hvis målinger viser ukarakteristisk afgasning af kemiske stoffer.

Man skal også stille sig til rådighed for pressen og i det hele taget kommunikere med interesserede om det spændende projekt.

Man kan i første omgang tegne en kontrakt for et år, men der kan eventuelt blive mulighed for at forlænge kontrakten på normale vilkår.

Interesserede kan sende en ansøgning senest 1. april med en kort præsentation af sig selv til e-mail adressen evd@egenvinding.dk. Herefter vil en dommerkomite 3. april udvælge dem, der skal bo i Det Åndbare Hus i testperioden.