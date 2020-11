Familie reddet ud af brændende hus

Klokken 01.19 natten til mandag fik Midt- og Vestsjællands Politi en melding om, at der var udbrudt brand i et træhus i Nordrup ved Ringsted.

Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi til sn.dk.

Det var en nabo der opdagede, at der var brand i husets tag, hvor der stod flammer op. Naboen fik med det samme alarmeret brandvæsnet samt taget kontakt til familien, så de kom ud i god behold.

Politiet var på stedet til omkring klokken 03.00, mens brandvæsnet blev lidt længere for at sikre sig, at branden var helt slukket.

Hvor slemt huset er brandskadet kunne vagtchefen ikke sige noget om, men selve brandårsagen skal undersøges nærmere af politietes brandteknikkere.

Familien på fem overnattede hos noget familie, der boede i nærheden