For anden gang på en uge kan beboerne i Hjortemosen passe deres daglige gøremål efter en brandalarm. Onsdag i sidste uge gik der ild i et redskabsskur i en af haverne. Skuret brændte ned, men heller ikke her kom nogen mennesker til skade. Foto: Jens Wollesen

Familie kom ud i tide fra brand i et kolonihavehus

- Et gaskøleskab, der stod udenfor døren til huset, var gået i stykker, så der gik ild i. Ilden nåede at få fat i noget træværk. Kvinden i huset vågnede og undrede sig over, at natten var lysere end den burde være. Hun fik familien ud og alarmeret naboerne, så de var ude da vi kom, siger beredskabsinspektør og vagthavende indsatsleder Torben Larsen til DAGBLADET Ringsted.