Familie er magtesløs: Vores datter og søster bliver glemt på toilettet

Den 20-årige svært handicappede kvinde Natasha Søndergaard Pilgaard er flere gange blevet efterladt på toilettet uden mulighed for at få kontakt til personalet på bostedet Bengerds Huse i Ringsted. Familien efterlyser mere lydhørhed.

- De har været mellem fire og fem uheldige episoder i forbindelse med toiletbesøg på tre måneder, hvor hun har ventet i op til tre kvarter. Hun - og vi - ringer og ringer mellem 30 og 50 gange, men der kommer ikke nogen. Hun er tvunget til på en eller anden måde at humpe sig frem og få fat i sin rollator og kæmpe sig over sin kørestol for derefter at køre ud og hente hjælp. Og så får hun at vide: »Hov, telefonen er på lydløs.«

