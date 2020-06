I alt 13 fælder hænger i de haraldstedske træer. Hvis man ser en grøn pragttorbist i dem, skal man for det allerførste lade den være. Dernæst kan man muntre sig over, at billen er en han. Sexduften i fælden svarer nemlig til en huns dufte, og Eddie Bach og co har aldrig hørt om lesbiske biller, så de bliver overraskede, hvis der sidder en huntorbist i fælden en dag. Foto: Thomas Olsen

Falske sexløfter stikker sjældne biller en plade

Men hov - hvordan kan man på ene side ønske, at de ulækre larver bliver til fritflyvende biller for så at fange dem igen?

- Fælderne skal tiltrække hanner, som vi så kan mærke med små nummerplader, så vi kan se, om vi kan følge deres antal og evne til at flytte sig. Forsøget kører kun i cirka to uger, så vi ikke forstyrrer bestanden for meget. Vi tilser fælderne hver anden dag og håber, at det kan give os en masse viden, som kan bruges til at målrette indsatsen, så vi kan fortsætte med at udvide leveområdet for den grønne pragttorbist, forklarer projektleder Eddie Bach.