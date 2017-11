Falsk hjemmehjælper stjæler fra 77-årig

Tirsdag eftermiddag ved 17-tiden anmeldte en 77-årig kvinde fra Ringsted, at hun tidligere samme dag havde fået besøg af en fremmed kvinde, der havde udgivet sig for at være hjemmehjælper.

- Ofte vil disse personer forsøge at skaffe sig adgang til boligen i den hensigt at stjæle noget ved at aflede beboerens opmærksomhed eller måske ved at udgive sig for at være en myndigheds-,omsorgsperson, håndværker eller lignende uden reelt at være det. Brug eventuelt en sikkerhedskæde, når døren åbnes, for at foretage en vurdering af den person, der henvender sig. Bed om legitimation, hvor det vil være naturligt, skriver Midt og Vestsjællands Politi således i en opfordring, der hermed er videregivet til byens ældre.