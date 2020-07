Falsk hjemmehjælper besøgte 86-årig

Kvinden påstod, at hun var fra hjemmeplejen og havde set sig omkring hos den 86-årige mand, men hun var gået igen uden at udføre arbejde på stedet.

Der var intet stjålet fra adressen, men mandens pårørende ringede til hjemmeplejen for at få besøget bekræftet, og her blev der oplyst, at hjemmeplejen ikke havde sendt en medarbejder til adressen den dag.