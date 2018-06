Faldende deltagerantal udfordrer aftenskoles økonomi

Det har været svært for LOF Ringsted at fastholde antallet af lektioner efter skoleleder Mogens Larsens afskedigelse i februar 2016.

Det kom frem på en ekstraordinær generalforsamling i sidste uge, hvor flere af de fremmødte kritiserede, at antallet af kursister er faldet i takt med, at antallet af lektioner er faldet.

LOF's formand Jannie Sauer forklarede på det ekstraordinære årsmøde, at aftenskoler generelt er udfordret, fordi færre benytter sig af dette undervisningstilbud end tidligere, lige som det er svært at tiltrække unge og børnefamilier.

Hun tilføjer desuden over for DAGBLADET:

- Vores seneste skoleleder Michael har været forsigtig, da han planlagde foråret 2018. Årsagen til dette er at LOF Ringsted har fået et væsentligt mindre tilskud til at drive skolen med i 2018. LOF står i år - sammen med flere andre aftenskoler i byen - tilbage med en væsentlige forringelse af tilskud, da kommunen efter indsendelse af tilskudsansøgning for 2018 ændrede tilskudsmodellen. Det fremgår af referater, at kommunen retter sig efter anbefaling fra de to aftenskolerepræsentanter i Folkeoplysningsrådet.