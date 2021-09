Se billedserie Ud over faldefærdige altaner er tegloverliggerne ramt af fugtskader. Det betyder, at murværket smuldrer. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Faldefærdige altaner opdaget ved et tilfælde

Ringsted - 04. september 2021 kl. 05:46 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Det var lidt af et tilfælde, at de faldefærdige altaner på Knud Lavard Centret blev opdaget. Forretningsfører Asger Poulsen fra Andelsboligforeningen af 1941, som udlejer boligerne, fortæller, at det skete, mens rådgivende ingeniører i foråret 2020 var til stede på plejecentret for at besigtige fugtskader på tegloverliggerne.

Beskeden fra eksperterne var klar: Altanerne må ikke benyttes.

Ifølge Asger Poulsen er der tale om nogle hængsler mellem mur og altan, der er i så dårlig forfatning, at det er uforsvarligt at bevæge sig ud på altanerne.

Altandøre skruet fast Ingeniørernes fund betød i første omgang, at altandørene straks blev skruet fast til karmen for at fjerne beboernes mulighed for at komme ud på altanerne. Og selv om det kan virke som en voldsom løsning, var det nødvendigt.

- Jeg er trist og ærgerlig over, at vi måtte gøre det, men jeg ville ikke tage den risiko på mig. Det kunne være endt tragisk, hvis der var nogen, som var kommet til skade. Når en rådgivende ingeniør kommer med sådan en anbefaling, må vi følge den. Sikkerheden skal være i højsædet, forklarer Asger Poulsen.

De fastskruede altandøre medførte dog så store problemer med indeklimaet, at skruerne siden er blevet fjernet til fordel for en kæde, som giver beboerne mulighed for at åbne døren cirka 10 centimeter.

Rådne stolper Sådan er situationen også i dag, og kigger man på altanerne udefra, bærer de præg af at være forladte.

På en af altanerne ligger en væltet plasticstol. De øvrige altaner er ryddet for alt, der minder om havemøbler, selv om sensommeren kalder på udendørs eftermiddagskaffe.

Modsat stueetagernes små havearealer, som i skærende kontrast er fyldt med blomsterkrukker og hyggelige havemøbler vidnende om et otium med udeliv.

Det er ikke første gang, der har været problemer med byggeriet på Knud Lavard Centret.

Forretningsføreren nævner, at de massive træstolper, som er med til at bære altanerne i første omgang var gravet i jorden uden nogen form for beskyttelse. Det betød, at træet rådnede. Løsningen blev at erstatte træet i jorden med jernstolper.

Tjekker ældreboliger Ifølge Asger Poulsen er hele Knud Lavard Centret blevet gennemgået for yderligere fejl. Teknologisk Institut har foretaget prøver, og der skulle ikke være fundet flere problemer.

Nu afventer han undersøgelser af nabobyggeriet - ældreboligerne i Afdeling 31 - som skal gennemgås for fejl.

- Vi er meget optaget af, at vores bygninger er i den kvalitet, der skal være, for at man kan betegne dem som sunde bygninger, siger han.