Falck har fundet sit lokale teststed

Falck er i fuld gang med at sætte det nødvendige materiel op i kongrescenteret. Denne gang bliver det dog ikke i den store sal, men i et mindre lokale.

- Det lokale, som vi får stillet til rådighed, passer fint i størrelsen til vores ønskede set up, siger Nadia Kongsted.

- Jeg har heldigvis fået mange positive tilbagemeldinger fra de medarbejdere, som jeg måtte sige farvel til, da vores kontrakt med Region Sjælland udløb 31. januar, og nu glæder vi os bare til at komme i gang, siger Nadia Kongsted.

Den eneste ændring i procedurerne er, at der nu er åbnet for elektronisk scanning af borgernes sygesikringskort. Dermed slipper Falck-medarbejderne for de håndskrevne sedler.