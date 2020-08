Artiklen: Fagforening: Raske slagteri-arbejdere udsættes for hetz

Fagforening: Raske slagteri-arbejdere udsættes for hetz

Borgere i Ringsted er nervøse over, at slagteriarbejderne, der er syge med Covid-19, ikke bliver hjemme i selvisolation, som de skal.

Men hos slagteriarbejdernes forbund, Fødevareforbundet NNF, får man også henvendelser. Her ringer medlemmer og tillidsfolk med en helt anden bekymring, skriver Fagbladet 3F.

- Forleden havde en tillidsrepræsentant haft en grædende kollega i røret, fordi hun var blevet antastet på en strand og bedt om at tage hjem, da hun var blevet genkendt som én, der arbejder på slagteriet, fortæller Fødevareforbundet NNF's næstformand, Jim Jensen.

- Medlemmer ringer generelt og spørger: Må jeg gå ned at handle? Jeg er på ferie, må jeg tage på stranden? Eller fortæller forundret, at deres nabo ser skævt til dem, mens de slår græs, oplyser Jim Jensen.

Han synes, at der i øjeblikket foregår en unødig hetz mod slagteriarbejdere.

En hetz, der er opstået, efter det i slutningen af sidste måned kom frem, at en gruppe ansatte på Danish Crown slagteriet i Ringsted var syge med Covid-19. Lidt under 150 medarbejdere er blevet testet positive for coronavirus.