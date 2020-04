Færdselsbetjente chokerede over farten på motorvejene

- Lige nu er der mere plads på vejene, og det har givet nogen bilister mulighed for at køre alt alt for stærkt. Fart dræber, så sænk hastigheden - vi er derude!, advarer politiet i en pressemeddelelse.

De to værste fartsyndere blev dog taget på Køge Bugt Motorvejen. Klokken 21.14 blev en 19-årig mand fra Søborg målt til at køre 229 km/t på en strækning ved Greve, hvor det er tilladt at køre 110 km/t, mens en 52-årig mand fra Færøerne en time senere blev målt til at køre 210 km/t på samme strækning.