Korleder Lærke Ølshøj (i midten) styrer fællessang og orkester ved sangeventet 4. maj. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Fællessang fejrer 75-året for befrielsen

Ringsted - 27. februar 2020 kl. 10:46 Af Jakob Fønss

Alsang 2020 er et historisk stort fællesskabsinitiativ i anledning af 75-året for Danmarks befrielse 4. maj 1945. Alsang 2020 ønsker at hylde friheden og demokratiet og styrke medborgerskabet i hele landet.

I Ringsted Kommune er Event- og Turismesekretariatet og Kulturinstitutionerne, med Ringsted Musik & Kulturskole som tovholder, gået sammen om at skabe et stort folkeligt fællessangstævne for alle kommunens borgere, og Ringsted kommer virkelig på landkortet med dette event.

Alsang 2020 i Ringsted udfolder sig på selve dagen for Danmarks befrielse, nemlig mandag 4. maj, på plænen foran Ringsted Musik & Kulturskole, og det består af to fællessangkoncerter.

Klokken 10 holdes første fællessangkoncert for alle kommunens 3.-5. klasser, og der forventes et fremmøde på cirka 700-800 børn. Klokken 17 er der fællessangkoncert for offentligheden og det er gratis at deltage.

Fællessangkoncerterne akkompagneres af et til lejligheden sammensat 10-mandsorkester, bestående af lærere fra Ringsted Musik & Kulturskole, og korleder Lærke Ølshøj styrer både fællessang og orkester.

De fleste af byens kor deltager og korsangerne samles ved scenen og vil fungere som forsangere ved fællessangkoncerterne.

Til hver fællessangkoncert er der udvalgt 10 sange, hvoraf nogle er gengangere. Der vil være både nye og ældre traditionelle sange, og fælles for dem alle er, at de har en bred folkelig appel. I dagens anledning har lærerne fra Ringsted Musik & Kulturskole skrevet nye musikarrangementer til alle sangene.