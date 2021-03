Se billedserie Jakob Ellemann-Jensen ser gerne, at der bliver indført en lyssignal-model, som det kendes fra Norge. Her bestemmer det aktuelle smittetryk i hver enkelt kommune, hvor meget eleverne er fysisk i skole. Foto: Anders Ole Olsen

Fælles ønske: lad eleverne komme mere i skole

Ringsted - 10. marts 2021 kl. 20:03 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Venstres partiformand Jakob Ellemann-Jensen var onsdag eftermiddag på besøg på Campusskolen i Ringsted. Her blev han mødt af skoleleder Kristina Fischer og tre elever fra overbygningsskolens 9. klasser.

Målet med besøget var at få en føling med eleverne og personalets syn på den meget langsomme genåbning af Danmarks uddannelsesinstitutioner oven på den snart tre måneder lange coronanedlukning.

- Vi havde i Venstre gerne set, at alle folkeskoleelever havde været tilbage i skole allerede. Det samme gælder for elever på efterskoler, højskoler og de små erhvervsdrivende. Min snak her i eftermiddag har bekræftet mig i, at det ville have været den rigtige beslutning, sagde Jakob Ellemann-Jensen til DAGBLADET Ringsted, inden han kørte retur til København efter en begivenhedsrig dag, der også omfattede besøg hos en nedlukket frisør i Køge og en efterskole på Stevns.

Han tilføjede, at alle har vænnet sig så meget til livet med corona, at han ikke frygter, at smitten vil løbe løbsk.

- Det kan blive nødvendigt med lokale nedlukninger, hvis der kommer høje smittetal. Det er jeg overbevist om, at vi kan håndtere, Det er langt bedre end den nuværende situation, hvor mange elever holdes hjemme, selv om smittetallene i deres kommune er meget lave. Jeg plejer at nævne Samsø som et eksempel. Her er der ingen coronasmuittede og alligevel har eleverne ikke fået lov til at vende tilbage til skolen før på mandag, påpegede Jakob Ellemann-Jenen.

På Campusskolen lagde skoleleder Kristina Fischer ikke skjul på, at hun er meget enig i Venstre-politikerens ønsker til en øget genåbning.

- Jeg havde gerne set, at vores 7. og 8. klasseelever kunne begynde at komme meget mere i skole end den ene ugentlige skoledag i det fri, som de får lov til fra næste uge. Det er den generelle ungdomskultur, der mistrives nu. Det er derfor ikke enkelte elever, jeg er bekymret for, men hele den store brede elevgruppe, der mister vigtige måneder af deres ungdomsår, påpegede Kristina Fischer.

De tre fremmødte elever bakkede op om, at det er svært at bevare gejsten på grund af den lange periode med online-undervisning og meget lidt social kontakt med jævnaldrende.

- Det er svært at lære nyt, når vi ikke er fysisk til stede, når læreren underviser. Online-undervisning er bedst til repetition af ting, som vi allerede har lært, sagde Matias Ibenholdt fra 9.C.