Fælles indsats for FN's verdensmål

Ringsted - 09. juni 2021 kl. 10:55

FN har vedtaget 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, der er en plan for hele verdens udvikling frem til 2030.

Målene består af 17 overordnede mål og 169 delmål, som sætter retningen for at løse klodens største problemer inden 2030. Kort fortalt handler målene om, at vi alle skal kunne leve et ordentligt liv nu og give verden videre i ordentlig stand til de kommende generationer.

Ringsted Kommune bakker også op om FN's verdensmål under overskriften Ringsted for Målene. Virksomheder, foreninger eller organisationer kan også hjælpe med udbredelsen af FN's verdensmål.

- I Ringsted Kommune vil vi gøre vores til, at vi i fællesskab kan arbejde for en bedre verden gennem FN's verdensmål. Flere af vores skoler er allerede i gang med at bruge FN's verdensmål som en del af undervisningen, målene er med i flere af vores strategier og politikker, og jeg ved, at flere virksomheder også allerede arbejder med at inddrage verdensmålene i deres forretning, siger borgmester Henrik Hvidesten i en pressemeddelelse.

Han håber, at mange vil bakke op om Ringsted for Målene og kan se, at de også kan bruge verdensmålene på en meningsfuld måde i deres hverdag.

Aktørmøde

For at sætte gang i hele Ringsteds kamp for verdensmålene inviterer Ringsted Kommune til aktørmøde fredag den 18. juni i Ringsted Kongrescenter.

Her kan deltagere få inspiration til at arbejde med FN's verdensmål på en måde, der giver mening for den enkelte og det de repræsenterer. Der er også mulighed for at møde andre lokale virksomheder, foreninger og organisationer, der vil inddrage FN's verdensmål i deres hverdag.

Aktørmødet skulle have været holdt i marts, men blev aflyst på grund af corona.

Tilmelding på www.ringsted.nemtilmeld.dk/237.

Program for aktørmøde:

Klokken 13.00: Tapas og velkomst Ringsted for Målene - derfor er vi med i Danmark for Målene v/ borgmester Henrik Hvidesten

Klokken 13.30: Status på Verdensmålene - Ringsted i den store sammenhæng v/ Søren Winther Lundby, Danmark for Målene

Klokken 13.50: Videre med Verdensmålene i Ringsted Gruppearbejde

Klokken 14.20: Den gode historie - Sådan arbejder vi med Verdensmålene v/udvalgte partnere

Klokken 14.40: Sådan skaber vi en fantastisk Verdensmålsdag i Ringsted - og får mange med

Klokken 15.20: Konklusioner og tak for i dag