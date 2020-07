Se billedserie Søren Qvist håber, at den nye Facebook-gruppe er med til, at flere får øjnene op for, at høringsperioden er gået i gang, og at de enkelte løsninger kan få vidtrækkende konsekvenser for Ringsted-borgerne. Privatfoto

Facebookgruppe imod omfartsbane vokser hurtigt

Ringsted - 07. juli 2020 kl. 19:30 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ringstedborger, Søren Qvist, har oprettet en ny Facebookgruppe, som han kalder for »For os der er imod Banedanmarks forslag om omfartsbaner ved Ringsted«.

- Det har jeg gjort, fordi jeg opdagede, at der ikke var særligt mange i min omgangskreds, der vidste noget om de planer, Banedanmark har sendt i høring, og der var heller ikke udsigt til, at det skulle komme til at ske, for de er gået meget stille med det.

- Men det er super vigtigt at have fokus på det her nu. For det er noget, der kommer til at berøre mange mennesker negativt, både i forhold til støj fra togene og byggeriet og i forhold til de passagerer, der pendler med toget, siger Søren Qvist, der selv tidligere har været pendler.

Det handler om det debatoplæg, som Banedanmark har sendt i høring fra den 1. juli til den 23. august.

Facebookgruppen har nogle dage på bagen, og i løbet af de sidste to dage er der kommet 200 medlemmer, fortæller Søren Qvist,

- Vi nærmer os de 500, siger han.

I skrivende stund har gruppen 497 medlemmer.

Folk engagerer sig Søren Qvist tolker det, som om folk er klar til at engagere sig imod forslaget, men ikke alle er klar over, hvordan man gør.

- Der er flere, der er usikre på, hvordan man skriver et høringssvar, fordi der ikke er noget konkret, påpeger han.

Andre har allerede lagt detaljerede høringssvar op på Facebook-siden, hvor de argumenterer imod omfartsbanerne. Flere i gruppen slår på, at hvis politikerne efter høringsperioden på Christiansborg synes om omfartsbanerne, kan de blive en realitet uanset, hvad Ringsted Byråd mener om sagen.

Det er »lidt tosset« Søren Qvist er selv imod omfartsbanerne, da de vil berøre ham selv, hvor han bor, men naturligvis også andre beboere i området.

Han undrer sig over, at Banedanmark overhovedet har fundet nye og dyre løsninger frem, når der allerede findes to velundersøgte løsninger, herunder én - den østlige - som borgerne i Ringsted går ind for, og som ifølge tidligere undersøgelser dækker behovet.

- Jeg synes, det er lidt tosset at gå i gang med noget nyt, når der findes en færdig løsning (ombygningen af Ringsted Station, red.), som har kostet en masse millioner. Nu vil man gå i gang med et lignende projekt, bare for at københavnerne, århusianerne og nordjyderne kan spare fire-fem minutter i tog. - Det er spild af danske skattekroner. Man burde i stedet satse på stærkere og mere stabil togdrift, som man har i udlandet, siger han.

Ringstedborgeren foretrækker den østlige udfletning, som er en jernbanebro, hvor togene kan krydse hinanden.

- Den østlige berører færrest borgere og mindst natur, og så er der ikke lige så meget højdeforskel som ved den vestlige, så vidt jeg ved.

Foreslår borgermøde Han finder den foreslåede nordlige omfartsbane »helt vanvittig«, da den vil komme for tæt på boligområder, mens de sydlige omfartsbaner vil gå igennem naturområder. Ifølge Søren Qvist er det sydlige område præget af højdeforskelle, som vil gøre det meget dyrt at bygge hér.

- Det er helt urealistisk. Jeg synes faktisk, det er flabet af Banedanmark at foreslå de løsninger, siger han.

Søren Qvist har bemærket, at der ikke skal holdes borgermøde. Han har nu sat sig for at undersøge, om der ikke kan holdes et borgermøde om sagen, da borgermøder er kutyme, når Banedanmark skal bygge nyt, og da Corona ikke længere forhindrer det.