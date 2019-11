Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Facebook-debatten om lukning raser: »Hold kæft, det bliver dyrt«

Ringsted - 29. november 2019 kl. 15:54 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgere i Ringsted er oprørte ved udsigten til at skulle køre langt for at få taget blodprøver. Det har blandt andet afstedkommet en lang debat med over 200 kommentarer til et indlæg på Facebook.

Fra den 1. april næste år skal Ringsteds borgere ud og køre langt, hvis de skal have taget en blodprøve og ikke har en læge, der kan udføre opgaven.

Efter den dato begynder den endelige nedlukning af Ringsted Sygehus og blodprøvelaboratoriet, som skal flyttes til Næstved.

Det er gået op for nogle af de mange borgere, der i dag bruger afdelingen på Ringsted Sygehus til at få taget blodprøver.

»Det er da noget værre noget, hvis man skal udenbys for at få taget blodprøver, og ja mange læger kan tage blodprøver, men når man skal have taget specielle prøver skal det ske på sygehuset«, skriver Lene Glibstrup Mortensen.

Rikke Helleberg Kaae supplerer: »...bliver så gal. Tænker de ikke på at der er folk der faktisk er så syge at de dårlig nok har energi til at troppe op i Ringsted? Nu skal de så transporteres den lange vej til andre hospitaler også.«

Ønsker alternativ Irene Schoendorff efterlyser et alternativ til Ringsted Kommunes over 34.000 indbyggere:

»For mig handler det ikke om lukningen af sygehuset - det løb er vist kørt! Men mere om at finde et alternativ til blodprøvetagning for de mange ældre/gangbesværede/demente og andre, der ikke kan få taget blodprøver/ekg hos egen læge. Dette alternativ kunne meget naturligt være i det nye sundhedscenter (og ikke kun for dem, der bliver tilknyttet en evt. lægeklinik der). Så vidt jeg kan forstå af anden kommentar her, var der ikke truffet endelig beslutning mellem kommune og region i oktober. Så vi hører gerne mere om dette, Henrik Hvidesten.«

Bent Jørgensen supplerer: »Ja, vi må nok se i øjnene at løbet er kørt for Ringsted Sygehus. MEN det betyder jo ikke at vi ikke skal kæmpe for at beholde blodprøvetagning, røntgen og lægevagt i Ringsted. Hvis det hele forsvinder risikerer vi sikkert også at Apotekets vagtordning forsvinder. Derfor bør vi alle i Ringsted gøre indsigelse. Desværre er de fleste nok ikke klar over hvad der vil ske.

Personligt har jeg i de ældrekredse jeg færdes, gjort opmærksom på de kommende konsekvenser.«

Ventetid hos læge Flere er inde på, at ikke alle blodprøver kan tages i hos egen læge, selv om der skulle være tilknyttet en laborant her. Samtidig er der ventetid. Man kan ikke som på sygehuset booke sig hurtigt ind samme dag.

Nogle skal desuden have taget blodprøve flere gange om dagen. For dem betyder det en times kørsel ekstra flere gange dagligt.

»Jeg har i perioder fået taget 5 blodprøver om ugen. Ofte to samme dag, en om morgenen og en om eftermiddagen. Hold kæft det vil blive dyrt, hvis jeg skal til Roskilde hver gang.«

Andre skal have taget blodprøver før hospitalsbesøg:

»Ja, og personligt skal jeg have taget 2 dage før behandling og scanninger. Derfor meget nødvendigt med en flexibel åbningstid. Egen læge tager ikke disse prøver.«, skriver Jens Peter Høg.

Vil kæmpe imod Nogle byrådsmedlemmer blander sig også i debatten.

En af dem, Tina-Mia Eriksen (DF), påpeger, at der skal kæmpes for en løsning:

»Det er et regional valg, at vil lukke biokemisk afdeling her i Ringsted og bestemt ikke Ringsted kommunes!! Lige nu kæmper vi for at beholde vores blodprøver og EKG målinger // Der skal findes en løsning. Det er en fuldstændig tåbelig beslutning fra regionen side af, at lukke en velfungerende afdeling så centralt på Sjælland! Og til stor gene for os borgere, der får taget hyppige blodprøver! Det kommer til at være en endnu større udgift på flexkørsel. Vi kæmper i Ringsted for der skal findes en løsning!!!

Bliver dyrere Andre påpeger, at læger ikke har udstyr til at tage alle typer blodprøver, mens nogle mener, at hele manøvren bliver dyrere for samfundet - og måske også borgerne i Ringsted i særdeleshed.

»Man skal også huske at når blodprøverne tages hos de praktiserende læger, så er det meget dyrere for samfundet, da de praktiserende læger lønnes pr blodprøvetagning, svar mm. Det er en ren pengemaskine. Det personale fra Klinisk Biokemisk afd.der tager blodprøver nu på Ringsted er bioanalytikere, der er uddannet bl.a. til blodprøvetagning , samt baggrundsviden som det kræves inden for biokemien i kroppen, og har kæmpe ekspertise på dette område. Det er det ikke hos alle lægerne. En blodprøve er ikke bare en blodprøve, slet ikke når man skal behandle og diagnostisere ud fra svarerne, skriver Anethe Handberg.

Debatten finder man blandt andet i Facebook-gruppen: »4100 Ringsted Debat og Information«.