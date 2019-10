Billedtekst Banerne ved Ringsted Sport Center skal bruges til fodbold mener mange brugere på Favebook. Arkivfoto

Facebook-brugere raser over festival-camp: En ualmindelig dårlig ide

Ringsted - 23. oktober 2019 kl. 07:55 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Jeg mener, at det er helt forkert at bruge fodboldbanerne. Ringsted Festival er utvivlsomt en positiv ting for Ringsted, men det skal ikke per definition overtrumfe alt andet. De fodboldspillende skal have lov til at bruge deres baner - de camperende overlever nok at gå lidt længere.«

Sådan skriver Jessica Gjedsted i et langt kommentarspor på DAGBLADET's Facebookside.

Det er en kommentar til en artikel om fodboldklubbernes afvisning af Ringsted Festivals forslag om at bruge fodboldbanerne til campingområde.

Mange andre deler synspunktet, både på DAGBLADET's sider, hvor artiklerne er delt.

Margit Keinicke Kristiansen skriver: »Det bliver forhåbentlig afvist. Det bliver ikke en god fodboldbane af samme kvalitet efterfølgende, også selvom det ikke er skybrud!

Der må også tænkes på at alle medlemmerne betaler et kontingent af en vis størrelse og her må det forventes at der er fodboldbaner af en hvis kvalitet at dyrke sin sport på.

Der må være andre steder at campere.«

Flere brugere på Facebook peger på, at banerne i forvejen er dyre at lave og vedligeholde:

Ena Carlslund: »Det har været så dyrt at lave de fodboldbaner og så ødelægge man dem. Tror kulden har fået Ram på en hjerneceller oppe i byrådet.«

Janus Dyg: »Glidende tacklinger i glasskår, øldåserester, kapsler og cigaretskodder det er da en super-kombi. Eller...«

Martin Lundbak er enig: »Det er jo et vanvittigt forslag! At tilsidesætte børn og voksnes mulighed for motion og leg til fordel for et privat firma?!?«

Men mange har også brugbare alternativer:

»På DSV grunden. Der er plads til festival overnatning og parkering. Det vil sige alt er der plads til«; skriver Sanne Mogensen.

Karina Jørgensen foreslår, at man kigger udad mod Høm: » Arealet mellem campus og Høm. Der burde være plads til både festivalplads og overnatningsmuligheder eller stykket fra torpet og ned til åen. Så kan festivalen også udvide med flere billetter og deraf bedre økonomi til at booke de udenlandske bands som gæsterne forgæves har efterspurgt de sidste par år.«

Andre foreslår, camping ved motorvejen.

»I Ringsted - ud mod Vestmotorvejen i nærheden af Ringstedfestivalen ligger en græsmark som der nu græsser køer på - den kan fint i 2 sommer-uger bruges som Ringstedfestival-campingplads idet afstandene mellem fest og camping er som på Roskildefestivalen der jo er en dyrskueplads. I Ringsted skal køerne så køres til en anden mark en to ugers tid - no problem - når camping og køer duer ved Roskildefestivalen så kan det også fungere ved en Ringstedfestival - spørg bare Anders Sørensen, han kender begge festivaler indgående. 4.000 campinggæster i Ringsted 2-3 dage lader sig fint gøre på denne græsmark i Ringsted ved Vestmotorvejen og helt tæt på Ringstedfestival-arealet«, skriver Erhardt Mogensen

Der er enkelte spage røster, som går den modsatte retning, men de bliver hurtigt skudt ned på det sociale medie.

