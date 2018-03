FDFere hørte om påsken

De fremmødte FDFere var også fulde af spørgsmål til sognepræstens fortælling, som hun gav sig god tid til at lytte til og svare på. For selv om alle kender lidt til påskens fortælling, så kan man som barn godt blive lidt i tvivl om, hvordan det hele nu lige hang sammen. Derfor måtte sognepræsten både svare på, hvordan Jesus gik på vandet og om ikke det var et kejsersnit han fik. Her kunne Majbritt Breinholt Christensen dog forklare de undrende børn, at kejsersnit var noget man fik, når man ikke kunne føde normalt, og det som soldaterne gjorde var at stikke Jesus med et spyd. Det mange spørgsmål gjorde, at da aftenen var endt, havde alle børnene helt styr på bibelfortællingen.