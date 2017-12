Lukas Hansen har været med til at sælge juletræer, siden han begyndte som leder i FDF. Maria Rasmussen har været med til aktiviteten i cirka fem år. Fotos: Per Christensen

FDF hygge med juletræer

- Vi begyndte jo at sælge juletræer for at tjene penge til FDF, og sådan er det jo også i dag. Vores hovedindtægtskilde er fra salget af juletræer, fortæller Jens Salomon fra FDF Benløse, som er en af drivkræfterne bag aktiviteten.

- Salget af juletræer er jo blevet en fast del af årshjul, og det er aldrig et problem at skaffe børn eller forældre til at sælge juletræer. Alle hygger sig med at stå herude, så det er virkelig dejligt. Vi har en aftale om, at børn under 12 år ikke må stå heroppe uden forældre, uddyber han.