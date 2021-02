FDF Benløse inviterer til fastelavnsfest

Det kræver forhåndstilmelding og der tages et deltagergebyr. Tilmelding på flexbillet.dk/fdfbenloese.

FDF gør det lidt anderledes i år, så alle tilmeldte børn kan hente en fastelavnspose. Den indeholder forslag til aktiviteter, materialer til lege samt mundgodt. Dette skal bruges under arrangementet.

Posen kan man hente i FDF-huset, Benløse By 32 i tidsrummet 10.00 - 12.00 på selve dagen, søndag den 14. februar. Husk at medbringe kvittering for tilmelding.