Express Pizzaria er kåret som byens bedste

Nafis Hungørd, Express Pizzaria, glæder siger over kåringen som bedste take away restaurant i Ringsted. Pr-foto

Ringsted - 19. marts 2021 kl. 10:00 Kontakt redaktionen

I et ekstremt år præget af coronaepidemien vinder Express Pizzaria prisen som årets bedste take away restaurant i Ringsted.

Det er nu slået fast, efter at kunderne på den landsdækkende take away portal Hungry har stemt Express Pizzaria ind på førstepladsen.

Take away kunderne i Ringsted har bedømt Express Pizzaria ud fra kvaliteten af maden samt leveringstid. Og her vinder Express Pizzaria foran Anatolia Kebab Pizza & Grillhouse på 2. pladsen og Western Sushi på 3. pladsen.

Hos Express Pizzaria står menuen blandt andet på pizzaer, burgere, pastaretter og salater.

Indehaver Nafis Hungørd lægger ikke skjul på, at han er stolt af kåringen i et år, hvor der har været stor konkurrence og flere take away kunder end normalt.

- Vi synes selv vi gør et godt stykke arbejde, men man bliver selvfølgelig ekstra glad, når man får kundernes anerkendelse sort på hvidt. Specielt i et år, hvor der har været ekstra travlt, er det vigtigt, at vi har formået at kunne fastholde vores kvalitetsniveau og hurtige leveringstider, siger Nafis Hungørd i en pressemeddelelse.

Rekord antal stemmer Det er den landsdækkende take away portal Hungry, der på baggrund af blandt andet kundernes bedømmelser på hjemmesiden og i appen, har udvalgt de mest populære restauranter. Herefter har man ladet byens brugere stemme på deres favoritter.

- Den endelige vinder, har vi ladet være fuldstændig op til take away kunderne at bestemme via afstemningen blandt de mest populære restauranter i Ringsted. Og i et år, hvor take away har slået alle rekorder, der har vi også haft det højeste antal deltagere i afstemningen nogensinde, forklarer adm. direktør Rune Risom hos Hungry.

For Hungry handler kåringerne om at vise, at take away i dag kan være mange typer af forskellige retter - alt fra vegetarretter til mere klassisk take away som burgere og pizzaer og sushi.

- Vi ser lige nu en tendens, hvor mere klassiske cafeer og restauranter, herunder også de mere eksklusive restauranter, satser på take away. Men vores analyser viser, at det stadig er de velkendte klassikere som pizzaer, burgere, kebab, durumruller, sushi, der stadig er mest populære, forklarer Rune Risom.

Med flere end 2000 restauranter i Danmark samlet online er Hungry.dk en af Danmarks førende take away-portaler. Via hjemmesiden Hungry.dk og Hungry Appen, kan danskerne nemt og hurtigt klikke sig ind på menukortene hos deres lokale restauranter og bestille deres take away - enten til afhentning eller udbringning.