Se billedserie Det er blandt andet dette udeområde ved sportscenteret, som trænger til et løft. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Etapeopdelt plan vedtaget efter ophedet debat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Etapeopdelt plan vedtaget efter ophedet debat

Ringsted - 23. juni 2021 kl. 12:16 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

I fremtiden kan du både gå til beachvolley og skate, løbe et par baner, træne mullerne, spille en fodboldkamp og snuppe en drink fra caféen udenfor Ringsted Sport Center. Men kun måske.

For selv om Byrådet tirsdag aften stemte DGIs ambitiøse helhedsplan - eller visionsplan - for sportscenterets udearealer igennem med vidtstrakt tommelfinger, er den stadig splittet op i fem etaper, som med tiden kan justeres og behandles politisk. Ikke mindst bane otte, der i dag er tilegnet fodbold, men som helhedsplanen åbner op for, kan blive solgt fra eller anvendt til andre formål end idræts- og fritidsaktiviteter.

Den lille passus fik Socialdemokratiet og Enhedslisten til at stemme imod det hele.

- I Socialdemokratiet vil vi ikke være med til at sælge noget af vores udeareal, der ligger så godt og centralt placeret i Ringsted. Når vi nu taler om en udviklingsplan, vil vi ikke stemme for en afviklingsplan, selv om vi hele vejen igennem har været meget positive, sagde Sadik Topcu (S), mens Enhedslistens Henrik Kjær uddybede sit aber dabei:

- Årsagen til at vi ikke stemmer for, er sådan set, at der bliver peget på en enkelt ting, som vi ikke synes er god. Det er jo en helhedsplan, og her nytter det ikke, at bane otte pludselig kan blive anvendt til andet end idræt.

Unikke visioner Torben Lollike (rad.v.) bakkede til fulde op om helhedsplanen for Ringsted Sport Center. Og forholdt sig ellers skeptisk overfor Socialdemokratiets kovending.

- Det er en rigtigt god visionsplan, og der er ikke tale om en afvikling, som Socialdemokratiet ellers er inde på. Det er min overbevisning, at idrætsforeningerne og borgerne, bliver rigtigt glade for det, vi sætter på tegnebrættet nu. Der er nogle visioner i det her, som er ret unikke, sagde Torben Lollike og lod samtidig Byrådet forstå sin skepsis overfor Socialdemokratiet.

- Hvis Socialdemokratiet siger nej, er det på grund af en lillebitte ting, som man ikke synes om. Jeg tænker, at der må være et eller andet valgtaktisk, ellers giver det ikke mening.

Kan ikke blåstemple Hertil forklarede Sadik Topcu (S), at han ikke ville åbne op for et eventuelt frasalg til at begynde med.

- Man kan hævde, at vi kan beslutte, at det ikke skal sælges nu, og så senere beslutte at sælge, men jeg vil bare ikke åbne op for det. Problemet for os er, at hvis vi stemmer for planen nu, blåstempler jeg samtidig muligheden for at sælge noget af arealet fra, forklarede han.

Vælgerbedrag Lars Tegl Rasmussen fra Ringstedlisten strittede også imod. Han mente ligefrem, at visionsplanen var et udtryk for vælgerbedrag, fordi man lover langt mere, end man kan holde.

- Det er ægte bedrag at sige, at det her en visionsplan. Her bilder vi folk ind, at alle deres ønsker bliver opfyldt med tiden, men i virkeligheden får vi aldrig råd til at gennemføre alle de visioner, der er lagt frem, sagde Lars Tegl Rasmussen og slog fast:

- Som politikere er vi blevet sat til at prioritere, og her prioriterer vi ikke. Vi har bare taget alle ønsker med.

Torben Lollike (R) erklærede sig uenig i synspunktet.

- Hvis vi havde valgt at lave et samlet anlæg med det samme, havde vi aldrig haft penge til det. Der er ikke tale om et bedrag, men et område, hvor vi løbende kan skabe plads til udvikling, sagde Torben Lollike, der henviste til gårsdagens første spadestik på sportscenterets indre udbygning.

- Ramblaen viser med al tydelig, at det her sagtens kan blive til virkelighed.

Unødvendigt projekt Det gav Lars Tegl Rasmussen anledning til sarkasme.

- I mit næste liv vil jeg være radikal, for her kommer visioner til at rime på realisme. Jeg tror, man skal være radikal for at kunne forstå den sammenhæng, for udbygningen af sportscenteret er det mest unødvendige projekt næst efter torvet, sagde han og sluttede bravaden

- Jeg håber, at vælgerne gennemskuer, at det er et stort bedrag.

Flere parkeringspladser Trods stikpiller til etaper og mængden af aktiviteter var de fleste dog enige om, at udbygningen af Ringsted Sport Center er et gode for hele kommunen.

Både Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne savnede dog flere parkeringspladser, mens Konservatives Andreas Karlsen godt kunne forestille sig, at et friluftsbad fremfor en padel tennis-bane blev indlemmet i første etape.

Og som han sluttede: - Jeg tror bare, det er vigtigt at få vedtaget rammerne for visionsplanen og komme derudad.