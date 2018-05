Sommervejret var kortvarigt sat på pause, da første spadestik til den nye multibane i Allindelille blev taget mandag formiddag. Privatfoto

Etablering af ny multibane er i gang

Ringsted - 28. maj 2018 kl. 15:04 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag formiddag tog Allindelille Idrætsforening og bestyrelsen ved Allindelille Friskole første spadestik til den kommende multibane, der skal anlægges ud til Skeevej ved Allindelille Friskole og idrætsforening.

Projektet har været undervejs gennem det sidste års tid, hvor de første tanker og tegninger blev lagt. Det har længe været et stort ønske hos idrætsforeningen, at man kunne udbyde hold som parkour og tennis.

- Det giver nogle nye muligheder for at skabe forbindelse på tværs af aldersgrupper, da for eksempel tennis kan spilles af alle, forklarer formand Jens Henrik Lynggaard.

Netop det, at multibanen kan rumme flere forskellige aktivitetsmuligheder, var et stort emne, da de første tanker blev sået. Banen skulle ikke bare være en boldbane, men den skulle faktisk tilgodese mange forskellige behov og interessenter.

Allindelille Friskole har ligeledes haft et stort ønske om at kunne udvide idrætsundervisningen med flere muligheder. Med placeringen af banen kan man i samme lektion have gang i beachvolley, tennis, parkour og boldspil samtidig.

- Multibanen står ikke alene, men er en del af en større helhedsplan for udearealerne, som elevrådet har arbejdet med. Over de næste skoleår er det planen, at der skal etableres nye lege- og aktivitetsmuligheder i både skoletid og SFO, siger skoleleder Joachim Grubbe

Multibanen indvies officielt søndag 12. august i forbindelse med friskolens første skoledag og idrætsforeningens sæsonåbning.