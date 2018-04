Se billedserie Sandy Flinker lever et godt liv med plantebaseret kost. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Et sundt liv med plantebaseret kost Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et sundt liv med plantebaseret kost

Ringsted - 12. april 2018 kl. 18:08 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om Sandy Flinker og hendes mand Lasse Flinker lever af plantebaseret kost, så har de valgt at have en afslappet holdning til kosten.

- Vi ønsker ikke at være fanatiske. Vi ønsker at gøre det for vores sundhed, siger Sandy Flinker, der bor i Vigersted.

- Jeg tror det er bedst at køre et afslappet forhold end at være fanatisk.

Sandy Flinker er uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale i human ernæring på Ankerhus i Sorø.

Hun valgte human ernæring for at beskæftige sig med den forebyggende del. Sandy Flinker vil gerne hjælpe folk med at forebygge så de undgår livsstilssygdomme.

Ernæring og forebyggelse er dog ikke Sandy Flinkers hovedbeskæftigelse i dag. Hun arbejder til daglig som regnskabsassistent, men i fritiden laver Sandy Flinker frivilligt arbejde i form af madkurser og vejledning.

I samarbejde med en fysioterapiklinik i København, der har stor passion for sundhed, laver Sandy Flinker kurser en gang om måneden i sund mad.

En gang om måneden har hun kurser i Ringsted Adventistkirke, også i sund og plantebaseret kost. Kurser i Ringsted laver hun i samarbejde med sin mand.

Læs mere i Søndagsavisen