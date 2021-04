Et skridt længere mod ny naturlegeplads

Efter Ringsted-borgeren Martin Bagge Møller sidste år indsamlede 200 underskrifter for at få en helt ny naturlegeplads behandlet politisk, har Plan- og Boligudvalget nu opfordret ham til at danne en borgergruppe, der kan tage det næste skridt og udarbejde et projektforslag.

Selv om administrationen foreslår at finansiere mødested og naturlegeplads fra samme pulje, mener Per Flor (soc.dem.), formand i Plan- og Boligudvalget, at man ikke skal blande pærer og æbler. Sammen med et flertal af udvalgets medlemmer mener han, at naturlegepladsen snarere skal finansieres gennem ildsjælepuljen for Ringsted-Benløse.