Et lys og en tanke for de døde - flere hundrede var i kirke

Ringsted - 03. november 2019 kl. 22:30 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Én efter én myldrede i hundredvis af kirkegængere op ad kirkegulvet i Sct. Bendts Kirke i Ringsted for at tænde et lys og sætte det midt på kirkegulvet, til der dannede sig et lysende kors. Til minde om en eller flere elskede personer, som ikke længere lever.

Med de elektriske lys slukket sang en af sangerinderne i det lille kirkekor imens højt og klart:

Sanctus, Sanctur Sanctus

Dominus, Deus Saborath

Pleni sunt caeli et terra gloria tua

Hosanna in excelsis

Søndag var der allehelgensgudstjeneste i Sct. Bendts Kirke, og lige som de seneste år, var tendensen tydelig: Det er tiltag, mange ikke undvære.

I døråbningen stod kirketjener Klaus Gønget og delte dagens salmehæfter ud. 260 blev der afleveret. Det er ikke så mange som juleaften, hvor antallet af kirkegængere svinger mellem 800 og 1400. Men nok til, at pladserne på kirkebænkene og de opstillede stole på gulvet var fyldt ud, og nok til, at der var trængsel omkring lyskorset, da det blev tid til at mindes.

Sognets fire præster var til stede og udfyldte forskellige roller. Henrik Fuglsang-Damgaard læste op af Opstandelsesbudskabet, Janne Majbom læste fra Johannes-åbenbaringen og Otto Lundgaard holdt prædiken.

- Døden kan vi ikke diskutere med. Alle er vi underlagt de samme regler. Døden er et vilkår i livet, som ingen af os undgår. Andres liv er også vores liv. Andres død, ja det rammer os også. - Betyder det, at vi bare skal underkaste os livets barske realiteter. Betyder det, at vi skal give op og leve ud fra den hårde dom, at også vi dør, når vi mister den, vi elsker. Nej, aldrig i livet, sagde Otto Lundgaard fra prædikestolen.

Senere blev navnene på dem, som folk var kommet for at mindes, læst op. Familierne til de mistede rejste sig på skift op undervejs.

En af de familier, som var kommet, var familien Christiansen. Og det var hverken første eller sidste gang.

