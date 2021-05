Et kig, en kop kaffe og måske et kunstkøb: Tag ud og se 'Kunst i Pinsen'

Se billedserie Lone Amalie Werner udstiller fra privaten i Benløse i forbindelse med ?Kunst i Pinsen?. Foto: Alexander de Summer-Brason Welford

Ringsted - 23. maj 2021 kl. 11:30 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

Hele 15 kunstnere udstiller fra deres matrikel i Ringsted i forbindelse med 'Kunst i Pinsen', der startede i går og slutter i morgen, hvor man kan komme forbi til et kig, en kop kaffe og måske endda et kunstkøb. DAGBLADET tog lørdag rundt i byen for at se på lokal kunst i pinsen.

Kunst for børn - og voksne På en adresse på Ægirsvej i Benløse vajede adskillige dannebrogsflag lørdag eftermiddag, som var det en rund fødselsdag.

Fødselsdag var det dog ikke, men der var masser at fejre for Lone Amalie Werner, som udstillede sin kunst for andet år i træk i forbindelse med 'Kunst i Pinsen', der i disse dage løber af stablen for 19. år i træk.

- Jeg tænker, at der måske ikke kommer så mange i år, fordi vejret er dårligt. Det tager jeg dog helt roligt, og jeg har faktisk fået solgt tre billeder, lige før du kom, sagde Lone, idet DAGBLADETs udsendte entrerede hendes domicil, der var svøbt ind i farverig kunst fra top til tå.

Lone er pensioneret pædagog på snart et år. Og netop arbejdet med børn gennemsyrer hendes kunst.

- Det hele startede på mit arbejde, hvor jeg har været kreativ med børn. Så tog det ligesom fart, da jeg gik på pension, og nu kan jeg ikke få nok af det, fortalte hun fra sin stue, hvor hun bød på kaffe og småkage.

- Som pædagog har jeg inddraget, at kunst skal være stimulerende for børns sprog og vække deres nysgerrighed. Og så skal det være historieskabende for den voksne og barnet, fortsatte hun om sin kunstneriske tanker, hvor varme og positive farver og motiver af dyr og natur dominerer.

- Så kan jeg også lide spas. Du kan for eksempel tage det her. Det er jo gakket. Det er et billede, hvor mågerne bliver til mennesker. Det hedder 'John Mogensens Piratfest', eksemplificerede hun om et af hendes værker.

Der er også lidt Four Jacks over det, må jeg sige.

- Ja, det er faktisk rigtigt. Jeg kan rigtig godt lide lidt humor i mine billeder også. Det må godt være lidt skørt og gakket, sagde Lone og brød ud i en stor latter.

For tiden udstiller Lone sin kunst på Hvidovre Hospitals børneafdeling, og hun arbejder på at få sin kunst mere 'ud og leve', som hun selv sagde det.

- Det er jeg godt på vej med. Min datter Louise skubber også på for at få min kunst ud på Facebook og sådan. Hun sparker lidt til mig, smilte Lone, mens DAGBLADETs udsendte vente snuden mod det centrale Ringsted, hvor mere kunst i pinsen ventede.

150 malerier I 2011 kom Melánia Márkos til Danmark fra Rumænien. Her fandt hun inspirationen til at stryge penslen igen, efter at have gået tre år på kunstskole i hjemlandet.

- Nu har jeg måske malet 150 malerier. Jeg hørte så om 'Kunst i Pinsen' og tænkte, jeg prøver, fortalte Melánia fra sit atelier på adressen på Korsevænget, hvor man kan følge hendes farverige og sanselige rejse gennem forskellige kunstneriske teknikker og motiver.

- Jeg kan godt lide at arbejde med forskellige teknikker. For eksempel alkohol-ink-teknik og fruit-teknik, fortsatte hun, der gav DAGBLADETs kunsttekniske grønne udsendte en udførlig rundvisning i atelieret.

- Nogle gange maler jeg også landskaber fra Rumænien, hvor vi har meget skov. Jeg er også begyndt at lave smykker, men det er ikke helt færdigt endnu. Det kommer, påpegede hun ved en stor glasmontre, hvor diverse ringe glitrede bag glasvæggene.

For Melánia, der i øvrigt flyttede til Ringsted for to måneder siden, er kunsten kun på hobbyplan. Hun bruger den til at koble af, forklarede hun.

- Jeg tænker ikke så meget over, om jeg en dag kan leve af min kunst. Jeg er bare glad, når jeg maler.

- Jeg kan godt lide at lave flotte ting. Nogle gange, hvis jeg er ude i naturen eller ser noget på internettet, så kan jeg godt lide at male efter det. Hvis jeg for eksempel kigger ud af vinduet og ser noget flot, så maler jeg det, lød den simple opskrift bag Melánias værker.

- Jeg prøver bare hele tiden at blive bedre og bedre og lære nye teknikker. Jeg tænker altid, at jeg kan blive bedre.

Du kan stadig nå det Du kan stadig nå at opleve både Lone Amalie Werners, Melánia Márkos' og de 13 andre Ringsted-kunstneres kunst i pinsen, der slutter i morgen, mandag. Du kan finde vej til kunsten på kunstipinsen.dk eller via appen 'Kunst i Pinsen'. God fornøjelse.