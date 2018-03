Se billedserie Emilia Stelmach er en vigtig medarbejder for John Bak Michelsen, blandt andet fordi hun kan dansk. Det gøre det muligt for afdelingslederen at give beskeder videre til de cirka 100 medarbejder i Pakkeri 1. Foto: Hans Jørgen Johansen

Et hvæsset dansk er vigtigt i hverdagen på slagteriet

Ringsted - 02. marts 2018

35 forskellige nationaliteter stempler dagligt ind, når de går på arbejde på Danish Crown i Ringsted. Det er indlysende, at det skaber et behov for et fælles sprog at kommunikere på.

- Når vi ansætter folk, sidder der en tolk med. Det er vigtig at den skriftlige aftale og sikkerhedsinstruktionerne forstås. Ude i produktionen har vi en del ophæng på både dansk og polsk. På skærmene i kantinen står alt også på dansk og polsk, fortæller John Bak Michaelsen, der er afdelingsleder i Pakkeri 1, hvor han koordinerer arbejdet for 75 medarbejdere i dagtimerne, mens der er 40 medarbejdere om natten.

Danskniveauet er meget svingende blandt de ansatte. Derfor er det vigtigt for John Bak Michaelsen at have en højre hånd.

- Emilia er en nøgleperson for mig. Jeg kan bruge hende som mellemand og tolk, når jeg skal give beskeder til mine medarbejdere, siger han om Emilia Stelmach, der har været ansat på Danish Crown i fem år. Hendes kendskab til arbejdet plus hendes forståelse af dansk, er således vigtig.

- Da jeg kom til Ringsted og fik arbejde på slagteriet begyndte jeg på sprogskole, hvor jeg har taget fem moduler, fortæller Emilia Stelmach, der ud over polsk også talte engelsk, da hun kom. I dag bor hun med sin mand og tre-årige søn i Ringsted.

- At jeg har lært dansk betyder, at jeg kan snakke med min drengs legekammerater og forældre, hvis der for eksempel er fødselsdagsfest, siger hun.

Da Emilia Stelmach gik til danskundervisning var det Ringsted Kommune, som betalte.

I dag blæser der nye politiske vinde. Regeringen og DF lægger i deres udkast til en ny skatteaftale op til, at udenlandske arbejdstagere frem over må gribe til egne lommer, hvis de tager et sprogkursus.

Hos De Danske Sprogcentre og Lærdansk i Ringsted frygter man, det vil medføre, at mere end halvdelen af kursisterne vil stoppe eller slet ikke begynde på dansk.

- 2000 kroner er mange penge, men hvis jeg selv skulle have betalt, tror jeg, at jeg ville have gået til danske alligevel, siger Emilia Stelmach.

Danish Crown har de sidste 10 år haft næsten 300 ansatte gennem et sprogkursus hos Lærdansk i Ringsted.

Aktuelt har Lærdansk 77 kursister, der er ansat på slagteriet, oplyser afdelingsleder hos Lærdansk i Ringsted Neena Babar.

Hvis brugerbetaling medfører et frafald blandt kursisterne, som derfor ikke lærer dansk, kan det blive vanskeligt John Bak Michaelsen at lede arbejdet i Pakkeri 1.

- Det er svært, når Emilia har fri, erkender han.

- Man kan godt arbejde her uden at kunne dansk, men kun i kraft af, at der er andre, som kan sproget. Ellers kan jeg ikke give beskeder videre, siger han.