Et aktivt par kan fejre diamantbryllup

60 års ægteskab uden at skændes, det hører ganske givet til sjældenhederne. Men det er ikke desto mindre et faktum hos Ruth og Henning Hansen, Benløse, der den 25. februar kan fejre diamantbryllup.

- Hun sørgede for det hele, hus, have, regnskaber og rensede tagrender, fortæller Henning Hansen.

Hun nævner, at et af højdepunkter i deres ægteskab var, da de i 1995 blev farmor og farfar for første gang. De fik én hver, for det var tvillinger.

Selv om Henning Hansen har været selvstændig har der været tid til at rejse på ferie. Til at begynde med camperede de med telt, siden i campingvogn.

For 20 år siden gik Henning Hansen på førtidspension fordi bentøjet er slidt. Men ikke mere slidt, end at han stadig er meget aktiv sammen med Ruth.

Fjernsynet bliver aldrig tændt før klokken 19. Hvis ikke der er noget, som er værd at se, så bliver der sat en feriefilm på. De har film helt tilbage fra dengang, de begyndte at rejse.

- Det var dejligt, fra at have have og et stort hus, kom vi til 85 kvadratmeter, supplerer Ruth Hansen, der glæder sig over, at alt er spritnyt.