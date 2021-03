Et år med corona: Sådan har det været for os

Hvilket år har det været for dig? Matilde Damgaard: - Jeg fødte mit tredje barn dagen før (den 10. marts 2020, red.), så jeg har faktisk været på barsel, så det har været okay, når det endelig skulle være. Men det har selvfølgelig også været hårdt. Jeg savner selvfølgelig kontakten til andre mennesker. Vi har været meget isoleret derhjemme det sidste år, også fordi jeg har en far med kol, som vi har skullet passe på. Hvad tænker du om fremtiden? - Jeg håber, at det bliver som før corona. Jeg tænker også, at der er kommet noget godt ud af alt det her. Som familie har vi for eksempel haft meget mere tid sammen, så det har faktisk været godt at stoppe op og tage en pause, kan man sige.