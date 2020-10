Se billedserie René Lund Sørensen glæder sig til valgkampen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Erhvervsmand vil ind i kommunalpolitik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erhvervsmand vil ind i kommunalpolitik

Ringsted - 20. oktober 2020 kl. 08:53 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Den lokale erhvervsmand René Lund Sørensen har tirsdag meldt sit kandidatur for Det Konservative Folkeparti til næste års kommunalvalg i Ringsted Kommune.

René har mange års erhvervserfaring fra en direktørpost i Forstædernes Bank og Nykredit, en lang række bestyrelsesposter og drift af egen virksomhed. De erfaringer håber han nu at få lov at bruge i byrådet for Det Konservative Folkeparti.

- Jeg ønsker at gøre Ringsted til en kommune, man som borger er stolt af at komme fra. En kommune, hvor vi investerer i vores kernevelfærd, og hvor vi skaber de bedste rammevilkår for vores erhvervsliv. Hvor vi er ambitiøse for vores børn, unge og ældre og tør tage langsigtede beslutninger til gavn for kommunens borgere. Vi skal være Sjællands mest erhvervsvenlige kommune og bruge vores unikke centrale placering. På den måde sikrer vi den bedste finansiering til fremtidens velfærd og lavere skatter, siger René Lund Sørensen i en pressemeddelelse.

Medlem i mange år Han har været medlem af Det Konservative Folkeparti i mange år og er nu klar til at gå efter mere politisk indflydelse.

- Konservative har leveret klare aftryk i Ringsted Kommune, senest i budgetforliget for 2021, hvor jeg særligt lægger vægt på, at vi frigør midler fra kommunens høje udgifter til ledelse og administration og bruger dem på kernevelfærd og skattelettelser. Særligt på erhvervsområdet og ældreområdet, som er to af de områder, jeg brænder meget for, er Det Konservative Folkeparti i mine øjne det parti i Ringsted, der er mest fremme i sadlen og kommer med kvalificerede forslag og forbedringer. Vi vil have borgeren i fokus, ikke ideologi. Og så er det dejligt at være en del af et parti, hvor man også tør tale om, hvor pengene skal komme fra, påpeger han.

Spidskandidat er begejstret Konservatives gruppeformand og spidskandidat til kommunalvalget i 2021 Andreas Karlsen glæder sig over tilgangen af René Lund Sørensen på kandidatlisten.

- Det er fremragende, at René ønsker at stille op til kommunalvalget for os næste år. Jeg kender René som en dygtig og ambitiøs erhvervsdrivende med hjerte for også at gøre vores kommune bedre. René har et flot CV, og jeg ved fra egen erfaring, at det er tiltrængt, at vi får flere politikere ind i Ringsted Byråd, der vil kæmpe for bedre vilkår for vores erhvervsliv og tør tale om, hvor pengene skal komme fra, siger Andreas Karlsen.