Jørgen Stølsgård fra frugt- og bærfirmaet Berrifine skulle onsdag testes i forbindelse med en rejse. Han måtte dog gå forgæves, da testcenteret på Tvær Alle 5 i Ringsted måtte lukke ned uden nærmere forklaring.

Erhvervsleder: Vi har et alvorligt problem med at teste for corona

Ringsted - 21. oktober 2021 kl. 12:32 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Det var ikke bare en halv måneds regn, der faldt over Jørgen Stølsgård og ti andre borgere onsdag morgen.

Efter at være mødt op kl. 9 for at blive testet i Region Sjællands testcenter på Tvær Allé i Ringsted, måtte personalet af ukendte årsager aflyse alle test-tider tyve minutter senere. Med aflysningen faldt også den berømte dråbe, der fik bægeret til at flyde over for Jørgen Stølsgård, bestyrelsesformand i den Ringsted-baserede frugt- og bærproducent Berrifine.

Han havde ikke selv booket tid, men det var der eftersigende andre i køen, der havde:

- Der var mange, der på forhånd havde taget tid ud af kalenderen for at blive testet, så at stå i regnvejr og gå forgæves er ganske enkelt uheldigt. For det første er det for dårligt, at Region Sjælland ikke får kommunikeret sådan noget bedre ud og i det mindste forklarer aflysningen. For det andet er det problematisk på et højere samfundsplan, for lige nu opfordrer lægestaben indtrængende alle til at blive testet, siger Jørgen Stølsgård og slår fast:

- Pandemien er hidtil blevet kontrolleret meget effektivt her i Danmark, og slækker man nu på det kan det gå rivende galt.

Onsdag har aldrig været testdag

Region Sjælland mener, at episoden må bero på en misforståelse. Regionen oplyser, at onsdag aldrig har været en testdag i kalenderen, men at det hidtil kun har været mandag, tirsdag, torsdag og fredag, at man har kunne få foretaget en PCR-test på Tvær Alle i Ringsted.

Samtidig var tirsdag åbenbart sidste test-dag, selv om det fremgår af hjemmesiden, at testcenteret lukker torsdag den 21. oktober.

- Informationen på coronasmitte.dk kunne godt have været mere præcis og fyldestgørende ift., hvornår testcenteret lukkede på den ene adresse og åbner på ny adresse samme uge. Region Sjælland beklager den ulejlighed, det har medført, skriver Region Sjælland i et skriftligt svar til DAGBLADET.

Region Sjælland oplyser, at det gamle testcenter bliver erstattet af et nyt på Nørregade 50A i Ringsted uden tidsbestilling.

Testcenteret på Tvær Alle 5 i Ringsted lukker torsdag den 21. oktober for at blive erstattet af et nyt uden tidsbestilling på Nørregade 50A i Ringsted fra fredag den 22. oktober. Åbningstiden er mandag-fredag kl. 9-17.30. Foto: Jens Wollesen

Jørgen Stølsgård skulle selv testes i forbindelse med en rejse, men fra sit arbejde som leder af en mellemstor virksomhed, ved han, at rigtigt mange arbejdsgivere kræver, at medarbejderne bliver testet.

- Dem, jeg stod sammen med i køen, er erhvervsaktive, for mange arbejdsgivere kræver test. Vi ved, at folk er blevet vaccineret tre gange og stadig kan risikere at blive smittet, siger Jørgen Stølsgård, der oplever et øget behov for test, efter grænserne er åbnet op for rejselystne danskere og udlændinge.

- Danskerne er igen blevet rejselystne. Lufthavnen har i disse dage rekord mange rejsende. I nogle lande er der ikke styr på Covid 19, så superspredere færdes blandt os.

Nyt testcenter åbner Siden kviktest-centeret på Nørretorv lukkede ned for en måned siden, har der ifølge Jørgen Stølsgård manglet et alternativ uden tidsbestilling. Han glæder sig derfor over, at Region Sjælland åbner et PCR-testcenter fredag den 22. oktober, hvor man bare kan gå ind fra gaden.

-Siden de lukkede for de private kviktest, har det været noget rod. Som almindelige borgere og i erhvervslivet, har man ikke altid lige gode muligheder for at finde information og google sig frem til tingene, siger Jørgen Stølsgård, der erfarede åbningen af det nye testcenter igennem samtalen med DAGBLADET.

Han mener, at Region Sjælland skal blive bedre til at kommunikere igennem andre kanaler end hjemmesiden, regioner.dk, hvor man finder overblik over testcentre. Og som Jørgen Stølsgård slutter:

- Hermed en indtrængende appel om at borgerne bliver informeret bedre.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver testet med en PCR-test, hvis du har symptomer på COVID-19, eller hvis du er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus. I andre situationer kan det være en god idé at blive testet med en hurtigtest, lydet det fra styrelsen.