John Maglemose har ved årsskiftet overtaget Nyt Syn i Skt. Hansgade 22. Pr-foto

Send til din ven. X Artiklen: Erfaren optiker har overtaget Nyt Syn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erfaren optiker har overtaget Nyt Syn

Ringsted - 09. januar 2020 kl. 18:34 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stort ønske om at blive selvstændig er gået i opfyldelse for John Maglemose, der fra årsskiftet har overtaget Nyt Syn Ringsted. Den erfarne optiker ser frem til at servicere såvel nye som eksisterende kunder.

Det er rutinerede kræfter, der har taget over i Nyt Syn Ringsted, efter den tidligere ejer, Karsten Svan, er gået på pension.

Fra 1. januar hedder indehaveren af butikken John Maglemose, og med sig har han 28 års erfaring fra optikerbranchen. Han har siden 1997 har været ansat hos optikerkæden Profil Optik i Ringsted.

John Maglemose glæder sig til fremtiden som selvstændig som en del af den frivillige kæde Nyt Syn.

- Jeg har længe haft et ønske om at blive selvstændig og få min egen butik, så jeg kan opnå frihed til selv at styre sortiment, indretning og kundekontakt, fortæller John Maglemose i en pressemeddelelse.

Valget af butik er ikke tilfældigt.

- Jeg har altid vidst, at når jeg blev selvstændig, skulle jeg være med i Nyt Syn. Her får jeg god støtte til at åbne min egen butik, jeg får hjælp til markedsføring og administration, der er dygtige kolleger at sparre med, og jeg har samtidigt plads og rum til at være mig selv, siger John Maglemose.

Vigtigt med kundekontakt Med sig i butikken tager John Maglemose sin kollega René Christensen, der bliver ansat som optiker, og som ligeledes har mange års erfaring i branchen. Begge sætter relationen til kunden i højsædet og har fokus på kundernes behov, så de får den bedst mulige rådgivning.

- Jeg brænder for at skabe stærke kunderelationer og for at lave perfekte synsløsninger til den enkelte kunde. Ved at kende kundernes behov og vide, hvad de efterspørger, gør jeg mit bedste for, at de får en rigtig god oplevelse og får lyst til at komme igen, oplyser John Maglemose og fortsætter:

- Jeg vil da heller ikke lægge skjul på, at både René og jeg selvfølgelig håber, at mange af vores tidligere kunder vælger at flytte med os til Nyt Syn. Så får de nemlig Zeiss-glas af højeste kvalitet, unikke brillestel og byens bedste service, siger John Maglemose.

Administrerende direktør i Nyt Syn Søren Pedersen, glæder sig over, at det er en stærkt lokalforankret person, der tager over i Nyt Syn Ringsted.

- Med John Maglemose er det yderst erfarne kræfter, der tager over. Det er en mand, der kender byen og allerede har et godt forhold til mange kunder, og jeg glæder mig meget til samarbejdet, siger Søren Pedersen.

Butikken flytter Endnu en forandring er på trapperne, da forretningen flytter fra de nuværende lokaler i Skt. Hansgade 22 til nye lokaler i Tinggade 4 i begyndelsen af februar.

- I de nye lokaler glæder jeg mig til at skabe en butik, der er indbydende og flot indrettet, og jeg får plads til at udvide vores spændende sortimentet. Desuden vil der være handicapvenlig indgang og parkering lige uden for døren, siger John Maglemose.

Nyt Syn er en frivillig optikerkæde med 59 butikker fordelt over hele landet.