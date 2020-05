Erfaren maskinmand er udnævnt til ny markedschef hos Scantruck

Dennis Faurby er 42 år og kommer fra en stilling som markedschef hos JCB-importøren Nicolaisen & Larsen. Oprindelig er han landbrugsuddannet og blev driftsleder, indtil han i 1999 tog til USA for at arbejde på en stor planteavlsbedrift.

- Som markedschef hos Scantruck får jeg med både entreprenør- og landbrugsmaskiner at gøre. Der er tale om en ny stilling hos Scantruck, hvor jeg ser frem til et tæt samarbejde med salgschef Claus Bjerregaard og salgsafdelingen i øvrigt. Jeg bliver selv en del af salgsteamet, som jeg vil hjælpe med at optimere kunderelationerne. Samtidig kommer jeg specielt til at fokusere på udvikling af nye koncepter i markedet, som blandt andet fremtidens online-salg, fortæller Dennis Faurby i en pressemeddelelse.