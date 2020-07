Send til din ven. X Artiklen: Er bevillinger til Banedanmark værdiskabende for samfundet? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Er bevillinger til Banedanmark værdiskabende for samfundet?

Debat I artiklen »Områdechef: Det er en fordomsfri høring«, bragt i DAGBLADET den 26. juni 2020, er områdechef Thomas Bruun Jessen Banedanmark citeret for følgende: »Det ligger i sagens natur, at nu er banen bygget, og så vil det ikke være det samme projekt som tidligere. Hvor den østlige løsning var en barmarksløsning ligger der nu en bane«.

At den nye bane er taget i brug, ændrer ikke forudsætningerne. Det indgik i det gamle forslag, at tog fra den nye bane over et kort stykke skulle køre på den gamle bane fra Kværkeby til Ringsted, mens man byggede.

Det kan man stadig gøre, fordi det samlede antallet af tog ud af Ringsted mod København tidligst bliver forøget, når DSB får mere og nyt materiel.

Denne faseopdelte byggeproces fremgår af det projekt, som COWI udarbejdede for Banedanmark. Der findes tegninger, som viser, at byggeriet kan gennemføres uden større gener for den daglige trafik.

Det er derfor slet og ret skødesløshed med skatteydernes penge, når den nu ansvarlige områdechef i Banedanmark ikke har ulejliget sig med at se på, hvad der allerede er undersøgt, før det hele bliver kuldkastet, og nye kostbare undersøgelser bliver gennemført.

Alene den indledende forundersøgelse, som nu er i gang koster 5-8 millioner kroner.

Den form for økonomiske bevidsthed ligger helt på linje med områdechefens udsagn om at: »Prisen er dog ikke den afgørende faktor i første omgang«.

Fejet af bordet Dengang rigtig mange borgere i Ringsted ønskede, at den niveaufri udfletning blev bygget øst for byen, var prisen for byggeriet altafgørende.

Argumenter som - at den østlige udfletning var enklere at bygge, - trafikalt bedre - og ville sikre tilstrækkelig kapacitet på Ringsted Station, når Femern-forbindelsen åbner, blev fejet af bordet.

Banedanmark anbefalede i stedet en 0+ løsning. Budgetteret til 505 millioner kroner, men som reelt viste sig at koste 961 mio.kr. Stort set svarende til prisen for en niveaufri udfletning i øst.

Der var ikke flere penge at hente hos politikerne, så Banedanmark måtte nøjes med et "spareprojekt" - 0-øsningen på Ringsted Station. Den førte til store gener for passagererne under ombygningen; var budgetteret til 440 millioner kroner, men endte med at koste 730 millioner kroner. En løsning, hvor der populært sagt, er opstået et gadekryds i hver ende af stationen, så de tilstødende banestrækninger skal krydse hinanden i niveau.

Bremser trafikken Nu er det så - i modsætning til tidligere forsikringer om det modsatte - gået op for Banedanmark, at de anbefalede 0-løsninger ikke er tilstrækkelige til den kommende trafik, men tværtimod bremser trafikken ind og ud af Ringsted.

At økonomien ikke forvaltes samvittighedsfuldt så budgetterne holder, ser områdechefen ikke som et problem. Banedanmark lærer nemlig ifølge områdechefen af sine fejl ved at hæve budgettet til det næste projekt. I enhver anden virksomhed, der ikke kan sende budgetoverskridelser videre til skatteyderne, havde man valgt den østlige udfletning fra starten.

Der er allerede udført to miljøundersøgelser af en østlig udfletning. Hver en sten er vendt, og flere undersøgelser vil kun gøre projektet i øst endnu dyrere. I stedet for flere fordomsfrie høringer, vil det være fordomsfrit af Banedanmark, hvis de hurtigst muligt starter på byggeriet af en østlig udfletning, så den kan stå færdig, når Femern Bælt tunnelen åbner i 2028.

