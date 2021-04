Det er givende at mødes med andre nybagte forældre. Foto: Jens Wollesen

Ensomhed blandt mødre giver stor interesse for kommunalt tilbud

Ringsted - 06. april 2021 kl. 15:41 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

De har allerede startet fem mødregrupper, og snart er nummer seks og syv også i gang.

Siden Sundhedstjenesten i Ringsted Kommune byttede fysiske møder ud med virtuelle mødregrupper i januar, har interessen for at mødes om amning, søvnproblemer eller andre problematikker over skærmen kun blevet større i en nedlukket tid.

- Tilbuddet er mere benyttet end forventet. Det er tydeligt at se, at der er et behov blandt forældrene, nok fordi mange er mere ensomme end normalt, siger Sara Schiøtt, sundhedsplejerske i Ringsted Kommune.

Anderledes møder Hun har været med på sidelinjen i fem mødregrupper hen over vinteren.

Alle har det til fælles, at børnene typisk er et par måneder gamle, når de bliver inviteret ind i én af de kommunalt faciliterede mødrefællesskaber, hvor man kan udveksle glæder og sorger som småbørnsmor.

- Det har vist sig at give rigtig god mening at holde mødregrupperne virtuelt. Det betyder alverden, at man har nogle at sparre med, drøfte sine bekymringer og glæder med, som ikke er nærmeste familie, siger Sara Schiøtt, der dog også mener, at mødregrupperne er begrænset af den virtuelle ramme:

- For mange mødre er det grænseoverskridende at lære hinanden at kende over en skærm. Et møde over skype giver bare ikke det samme, så derfor er håbet da også, at vi vil begynde at møde hinanden fysisk, når tiden tillader det, siger sundhedsplejersken.

Nye problematikker Ifølge Sara Schiøtt er det fortsat faste gengangere som problematikker omkring amning og søvn, der løber som en rød tråd i samtalerne i mødregrupperne, men corona har dog også givet nye udfordringer.

- Det er anderledes, at mødrene føler sig mere alene i deres moderskab, netop fordi de ikke mødes med andre end deres nærmeste, siger Sara Schiøtt.

Det står dog mødrene frit for, om de vil mødes fysisk.

- Hvad de gør i deres fritid, er jo ude af vores hænder, men vi anbefaler, at de ikke mødes på grund af forsamlingsloftet, siger sundhedsplejersken, der glæder sig til at byde flere mødre velkomne i en mødregruppe uanset formatet.