Valgkampen har tæret på kræfterne for Alternativets byrådskandidat Nicky Petersen. Han var sit partis eneste kandidat og førte langt hen ad vejen selv sin valgkampagne. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Enmandshæren faldt

Ringsted - 24. november 2017 kl. 09:17 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alternativets ene byrådskandidat, Nicky Petersen, har på egen hånd ført sin valgkampagne. Men han må sande, at indsatsen ikke rakte til et sæde i byrådet.

- Jeg var selv med til at tælle stemmer i Haraldsted. Jeg regnede med, at der skulle 100 stemmer til derfra, ellers ville det ikke gå, siger Nicky Petersen, der fra sin hjemegns valgsted fik 75 stemmer, svarende til 9,7 procent.

Sammenlagt skrapte den politiske debutant 417 krydser til sig. Det antal udgør 2,2 procent af det samlede antal afgivne stemmer til valget.

Selvom den 27-årige kandidat har kæmpet for at vinde terræn i et veletableret politiske miljø, har det ikke taget modet fra ham.

- Jeg har troet meget på det undervejs. Nu er jeg slagen, men lettet over, at valgkampen er slut. Det har været hårdt, og batterierne er rigtig, rigtig flade. Heldigvis har jeg fri i morgen, sagde den alternative kandidat, da han sidst på valgaftenen dukkede op i valgcaféen i Ringsted Kongrescenter.

Den fridag han holder sig, skal han huske at nyde. For der kan gå et stykke tid før den næste.

- Jeg har ikke flere fridage tilbage. Dem har jeg brugt under valgkampen, fortæller Nicky Petersen, der langt på vej selv har trukket læsset i kampen om et sæde i byrådet. Han har dog fået assistance af en veninde til at lave sit valgprogram og opsætte plakater i gadelygterne.