Enigt byråd støtter lokal hjælpepakke til en værdi af otte millioner kroner

Bygnings- og renoveringsarbejder for 7,5 millioner kroner, en fordobling af tilskuddet til aktiviteter i bymidten og udskydelse af betaling for indsamling af restaffald for virksomheder. Det er nogle af elementerne i den lokale erhvervspakke.

Alle byrådets partier i Ringsted blev fredag enige om indholdet i en lokal hjælpepakke der skal hjælpe virksomheder, handlende og arbejdspladser bedst muligt gennem coronakrisen og videre tilbage på sporet, når situationen igen skal normaliseres.

Erhvervspakken indeholder indsatser for omkring otte millioner kroner og er blevet til efter input fra det lokale erhvervs- og handelsliv.

- Det er uden for enhver tvivl, at den nuværende krise vil få langvarige og meget alvorlige konsekvenser for det lokale erhvervsliv, lokale handelsliv og lokale arbejdspladser. Derfor ønsker byrådet at supplere den nationale indsats med en kommunal indsats for at virksomheder, handlende og arbejdspladser kan komme godt gennem krisen og videre, når situationen igen skal normaliseres. Jeg glæder mig over, at det er et enigt byråd, der står bag. Det sender et stærkt signal til vores erhvervsliv, siger borgmester Henrik Hvidesten (V) på vegne af byrådet.

Anlægsopgaver På nuværende tidspunkt har Ringsted Kommune allerede igangsat en række initiativer.

Kommunen har fremrykket betaling af fakturaer for 45-60 millioner kroner for på den måde at sikre likviditet i erhvervslivet.

Der er gang i vejledningen omkring de statslige hjælpepakker for de lokale virksomheder. Og kommunen har desuden en særlig opmærksomhed på hurtig sagsbehandling ved særlige behov.

Med den nye aftale suppleres den nuværende indsats med en lag række tiltag, der iværksættes med det samme.

Det betyder bl.a., at anlægsopgaver for 7,5 mio. kr. fremrykkes fra 2021 og 2022 og sættes i gang hurtigst muligt.

- Der er tale om opgaver, som hurtigt kan igangsættes uden større projektering og udbud. Listen omfatter for eksempel udvendigt malerarbejde, udskiftning af tagrender og mindre fugearbejder. Der er også medtaget en tagreparation på Dagmarskolen. Projekterne gennemføres ved en indbudt licitation, og ved mindre projekter indbydes håndværkere til en gennemgang, hvorefter der gives pris. I begge tilfælde vil vi også indbyde lokale håndværkere, siger Henrik Hvidesten.

Når byrådet har godkendt at opgaverne sættes i gang, på næste møde tirsdag den 14. april, vil der blive lagt en liste med opgaverne på Ringsted Kommunes hjemmeside. Her kan virksomhederne se, hvordan man kan komme i betragtning til den enkelte opgave. Eventuelle spørgsmål kan rettes til vejogejendom@ringsted.dk.

Aftalens øvrige indhold

Styrke henvisningen af virksomheder til relevante offentlige og private rådgivere fx revisor og advokat, så de kan få hjælp til de nationale støtteordninger. Udskyde opkrævninger for indsamling af restaffald for virksomheder - fastholder ca. 400.000 i likviditet hos virksomhederne. Hæve grænsen for garantistillelse ved udførelse af opgaver for kommunen fra 500.000 kr. til 1 mio. i foreløbig resten af 2020. Det betyder, at en opgave hos kommunen skal have en værdi på én million kroner eller mere, før virksomheder skal stille en økonomisk garanti - den såkaldte arbejdsgaranti. Det betyder, at virksomheder kan byde på opgaver til under én million kroner uden at skulle i banken og bede om økonomisk sikkerhed. Kommunens planlagte arrangementer, kurser mv. i videst mulige omfang udskydes i stedet for at blive aflyst - det vil fastholde aktiviteter hos fx private udbydere af kurser og seminarer. Fordoble tilskuddet for 2020 til Sommer og Jul i Ringsted til i alt 466.000 kroner til brug i 2020 og 2021 - vil planlægge og igangsætte initiativer med handelslivet, så der kommer flere folk i bymidten, når det igen bliver muligt at samles. Det smitter af på handlen i byen. Øge annonceringen via lokale medier - gerne sammen med Ringsted City og Ringsted Erhvervsforum.

- I byrådet er vi ikke mindst klar over, at bymidten og handelslivet har det svært i denne situation. Det er dejligt at se, at der er taget en lang række initiativer for at gøre det nemt at se, hvor man for eksempel kan bestille take away lige nu, men vi er også klar over, at der bliver behov for en langsigtet indsats for at fastholde en levende bymidte. Derfor vil vi som Byråd også tage initiativ til en særlig dialog med handelslivet i forhold til mere langsigtede initiativer, tilføjer borgmesteren.