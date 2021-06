Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Enigt byråd: Rygestop skal også gælde for politikere

Ringsted - 08. juni 2021 kl. 13:18 Af Jakob Fønss

Fra 15. august bliver der indført rygeforbud på samtlige kommunale arbejdspladser i Ringsted Kommune. Det besluttede et enigt byråd i aftes.

- Vi glæder os over, at vores forslag fra 2019 nu bliver vedtaget. Det vil betyde, at flere vil stoppe med at ryge, og at færre vil blive alvorligt syge, sagde Radikale Venstres Torben Lollike.

På trods af enigheden om det fornuftige i det sundhedsfremmende tiltag fulgte der en lang diskussion, inden den endelige beslutning blev truffet.

For hvordan kan man sikre, at lokalpolitikere også overholder rygeforbuddet, når de ikke er ansat af kommunen?

- Vi må gå forrest og selv leve op til det. Det kommer til at ligne utilstedeligt pamperi, hvis vi ikke følger det, sagde Jan Jakobsen (EL).

Den udlægning var der bred opbakning til i byrådssalen, men et egentligt forbud var straks mere kompliceret.

- Da vi diskuterede punktet i Økonomiudvalget, blev vi rådgivet om, at vi kun kan henstille til politikerne om at følge retningslinjerne, sagde borgmester Henrik Hvidesten (V).

Den købte Ringstedlistens Lars Tegl Rasmussen ikke. Han ønskede at gå skridtet videre, så der er nedskrevet et decideret forbud mod rygning for medlemmer af kommunalbestyrelsen.

- Jeg vil gerne stille forslag om, at et rygeforbud for politikere bliver en del af beslutningen, sagde han.

Efter mange indlæg og et par afbrydelser af mødet besluttede byrådet at vedtage rygeforbuddet for medarbejderne og genoptage spørgsmålet om et muligt forbud for politikerne på næste møde i Økonomiudvalget mandag 22. juni.