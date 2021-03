Her er borgmester Henrik Hvidesten ved at hejse det grønne flag sammen med nogle af børnene fra Klostermarkens Børnehus. Foto: Peer Rasmussen

Enigt ansættelsesudvalg har fundet ny leder til Klostermarkens Børnehus

- Min vision for Klostermarkens Børnehus er, at det skal være et hus hvor både børn, personale og forældre trives. Det skal være et højkvalitets dagtilbud, hvor de styrkede læreplaner kan mærkes i huset hele dagen, siger hun i en pressemeddelelse og tilføjer: