Dyrenes Beskyttelse har i år kåret Team Servicehunden som Årets Dyreven. Tibbe Shamigo og Catja Vernal, Ringsted, har sammen etableret virksomheden Team Servicehunden, som uddanner hunde, der kan hjælpe udsatte mennesker i deres hverdag. Her ses de sammen med de to nye servicehunde Kiwi og Kenya. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Energiske kvinder bag servicehunde vinder pris

Ringsted - 21. november 2020 kl. 11:05

Forholdet mellem dyr og mennesker er noget helt specielt. Det ved Tibbe Shamigo og Catja Vernal, som sammen har virksomheden Team Servicehunden.

De to kvinder har hver især mange års erfaring med træning af hunde og arbejde med mennesker med særlige behov. Denne særlige kombination har gjort, at de to kvinder har slået sig sammen for at hjælpe de mennesker som er udfordret i deres hverdag.

Dette unikke projekt har gjort at Team Servicehunden både er løbet med prisen for Årets Dyreven og Årets Brobygger.

- Team Servicehundens arbejde bærer virkelig præg af, at de har en brændende indre passion for at hjælpe andre, og så har de en kæmpe respekt for alt levende, dyr, såvel som mennesker. Derfor er Team Servicehunden vinder af Årets Dyreven, fortæller direktør i Dyrenes Beskyttelse Britta Riis i en pressemeddelelse.

Et kæmpe skulderklap

Selv forstår de to kvinder ikke, at de har vundet priserne. Tibbe Shamigo og Catja Vernal fælder begge en tåre, da de får overrakt prisen.

- Det er en kæmpe anerkendelse af vores arbejde, at få den her pris og det betyder så utrolig meget for os. Jeg tror slet ikke vi rigtig har forstået det endnu, siger en meget rørt Tibbe Shamigo.

Hjælper indsatte

Team Servicehunden brænder virkelig for at hjælpe andre. De fortæller selv, at man ikke bliver rig af at træne servicehunde, men det er så givende at arbejde med hunde og mennesker. Der ligger tusindvis af timer i at træne en servicehund, men for Catja og Tibbe er det det hele værd.

I efteråret 2019 etablerede de et samarbejde med Søby Søgaard Fængsel på Fyn, hvor indsatte passer og træner hundehvalpe, som en del af et resocialiseringsprogram.

- Projektet er helt fantastisk. Både indsatte og ansatte fortæller os at det har skabt en helt ny atmosfære i fængslet. De indsatte har været med til at bygge en agilitybane, så det har skabt en masse gode opgaver og mening. Og hundene har så meget glæde af det, fortælle Catja Vernal.

Team Servicehunden er en landsdækkende virksomhed med speciale i træning og udplacering af servicehunde.

De har mange års erfaring som instruktører, og elsker at bygge bro mellem mennesker og dyr. De har de seneste år arbejdet sammen med Fyns Internat, hvor de har fået otte hunde fra.

Team Servicehunden har de seneste seks år arbejdet professionelt med udplacering af servicehunde til børn, unge og voksne med fysiske og psykiske handicaps - blandt andet angst og autisme.