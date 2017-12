Striden på Havemøllevej æder mindst 250.000 kroner af borgernes skattekroner, som kommunen er tvunget til at bruge på at oprette oppløjede rabatter. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Endnu flere borgere er ofre for voldpløjning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Endnu flere borgere er ofre for voldpløjning

Ringsted - 06. december 2017 kl. 15:56 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De voldsomme pløjninger på Havemøllevej i Ringsted går i forvejen ud over trafikanterne på vejen. Nu kommer det til at gå ud over skatteydernes penge, skriver DAGBLADET Ringsted.

Og borgere rundt om i kommunen må vente på at få udbedret fortove eller andre planlagte vejprojekter.

Af hensynet til trafiksikkerheden besluttede først Klima- og Miljøudvalget og siden Økonomiudvalget tirsdag aften, at nok er nok. Havemøllevejs rabatter skal genetableres, koste hvad det vil.

Og det koster så i bedste fald 250.000 kroner af borgernes skattepenge, men antageligvis væsentligt mere.

- Denne sag har allerede strakt sig over helt urimelig lang tid, og vi kan ikke leve med, at trafiksikkerheden fortsat sættes over styr, og at uskyldige borgere risikerer liv og lemmer. Derfor griber vi nu til øjeblikkelig handling, siger klimaudvalgsformand Klaus Hansen (V).

Ringsted Kommune har dog ikke tænkt sig bare at »æde« regningen uden videre.

- I første omgang må vi acceptere, at kommunen lægger pengene ud til reetableringen af vejrabatterne. Vi har dog aftalt, at vi drøfter finansieringen igen i forbindelse med afslutningen af kommunens årsregnskab for 2017, siger Klaus Hansen.

Derudover har politikerne også besluttet, at pengene skal hjem igen.

- Det står helt klart, at kommunen vil forfølge sagen. Om nødvendigt vil vi anlægge et civilretligt erstatningskrav mod lodsejerne. Det gør vi først og fremmest, fordi disse handlinger jo ikke skal gå ud over kommunens øvrige borgere, siger Klaus Hansen.

Lodsejerne Dorte og Bo Jensen har ikke reageret på DAGBLADETS henvendelser.

relaterede artikler

Voldpløjet vej må vente på rabatterne 04. december 2017 kl. 14:48

Voldpløjningssagen: Oppløjede skilte er nu meldt stjålet 23. november 2017 kl. 16:29

Voldpløjningssagen: Vejrabatter tilhører kommunen 23. november 2017 kl. 14:29